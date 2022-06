Oltre alla nuova edizione (in arrivo in autunno per celebrare i quarant’anni del franchise), Xbox Game Studios ha lavorato a nuovi contenuti per Microsoft Flight Simulator. Il nuovo World Update X, lanciato nella giornata di ieri per le versioni PC e console Xbox, ha infatti introdotto una serie di nuovi aeroporti e territori da esplorare.

Microsoft Flight Simulator

Il World Update X di Microsoft Flight Simulator si è concentrato sui territori degli Stati Uniti d’America e non è un caso che sia disponibile già da ieri: nelle ultime 24 ore, infatti, negli USA si è festeggiato il Flag Day, ovvero il Giorno della Bandiera. Nell’aggiornamento sono stati incluse nuove città in 3D, come San Diego, Albany, Key Largo, Seattle e Olympia, oltre che ben quattro nuovi aeroporti modellati da zero. Tra i nuovi aeroporti troviamo quello californiano di Catalina, Valdez in Alaska, Lake Tahoe in Nevada e Block Island di Rhode Island. Non solo però aeroporti e città: il nuovo aggiornamento ha infatti incluso un’altra serie di caratteristiche importanti.

Partiamo dai punti di interesse: il nuovo aggiornamento ne ha introdotti ben 87, permettendo così ai giocatori di poter avere ancora più contenuti rispetto al passato. Sono stati introdotti anche tre nuovi voli di scoperta (Discovery Flights) e tre nuovi sfide per l’atterraggio. Tutti i contenuti sono visibili nel nuovo trailer, che potete trovate poco più in basso.

Microsoft Flight Simulator è disponibile su Xbox Game Pass e per l’acquisto su Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Come anticipato in apertura, il titolo riceverà una nuova edizione per celebrare i quarant’anni del franchise, con una serie di nuovi contenuti. Restiamo ovviamente in attesa di una data di uscita: al momento, infatti, è stata comunicata solo la finestra di lancio, ovvero l’autunno di quest’anno. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.