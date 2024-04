Microsoft Flight Simulator: supporto VR in arrivo, annunciata la data

Microsoft Flight Simulator riceverà a breve il supporto alla VR. La data di pubblicazione prevista, annunciata da Microsoft e Asobo, è il 23 dicembre 2020, appena in tempo per godere le meraviglie che il simulatore offre attraverso la realtà virtuale. La notizia è stata confermata durante un Q&A su Twitch con gli sviluppatori che hanno anche svelato alcune delle caratteristiche della versione VR: si potrà accedere a tale modalità tramite qualsiasi visore.

A confermarlo è il produttore esecutivo Martial Bossard che dichiarato: “Sarà aperto a tutti i dispositivi. Periferiche Oculus, periferiche Valve... ogni headset sarà supportato". Sembrerebbe inoltre che la versione VR punterà tutto sull'immersività; Bossard ha infatti continuato aggiungendo: "Il gameplay così come i menu possono essere vissuti in VR, quindi puoi aspettarti un'esperienza senza interruzioni", ha concluso.

Atteso su Xbox One e Xbox Series X|S per il 2021, il titolo si appresta a ricevere a gennaio un nuovo aggiornamento dedicato al Regno Unito, con l'aggiunta di 50 nuovi punti d'interesse e miglioramenti visivi dedicati ad edifici e aeroporti (per approfondire nel dettaglio l'argomento, vi invitiamo a recuperare la notizia dedicata cliccando qui). Dalla sua uscita, il simulatore di volo targato Asobo Studio, ha ricevuto aggiornamenti costanti come quello dedicato agli U.S.A annunciato con un trailer in pompa magna.

Qualora non lo conosceste, ecco la descrizione del titolo: "Microsoft Flight Simulator è la prossima generazione di uno dei simulatori più acclamati. Dagli aerei leggeri ai più ampi jet, vola a bordo di aeromobili altamente dettagliati in un mondo incredibilmente realistico. Crea il tuo piano di volo e raggiungi qualsiasi meta del pianeta. Goditi voli diurni e notturni e affronta condizioni meteo avverse, ultrarealistiche"

Su Amazon Italia è possibile acquistare Oculus Rift S, l'ottimo headset VR sviluppato dalla Oculus VR. Inoltre è possibile acquistare anche il simulatore di volo di Microsoft in versione fisica.