Microsoft: in arrivo un’altra grossa acquisizione? Insider ne è certo

Lo scorso settembre siamo tutti rimasti spiazzati dalla notizia dell’acquisizione di Bethesda e Zenimax da parte di Microsoft. Questo affare è rimasto sulla bocca di tantissimi appassionati per diverso tempo, tanto che ancora oggi l’argomento è uno dei più caldi quando si parla delle prossime produzioni in arrivo su Xbox Series X|S. Ora, però, sembra che la casa di Redmond non voglia adagiarsi e secondo un insider sarebbe già al lavoro sulla prossima grande acquisizione.

XboxRagnar, questo il nickname usato online dall’insider in questione, è già noto per aver anticipato proprio l’acquisizione di Bethesda qualche mese fa, e ora è tornato alla carica parlando di una nuova grande mossa da parte di Microsoft. L’insider è apparso sul Twitter sotto il post di una ragazzo, che poco prima aveva condiviso uno screenshot di una conversazione nella quale si parlava di una nuova grossa acquisizione da parte della compagnia di Redmon.

L’insider non ha fatto altro che riportare nella risposta su Twitter quelli che sono i suoi pensieri sulla situazione. “Non so chi sia questo ragazzo, ma sento la stessa cosa da diversi mesi. Microsoft vuole acquisire un altro publisher, le trattative con Bethesda sono durate 3 anni, come ho sottolineato, credo che l’annuncio verrà fato alla fine del 2021 oppure all’inizio del 2022”, questo è quanto detto da XboxRagnar sulla questione.

I don't know who this guy is, but I've been hearing the same thing for months, that Microsoft wants to acquire another publisher, negotiations with bethesda lasted 3 years, as I've been pointing out, I believe the announcement will be at the end of 2021 or the beginning of 2022

