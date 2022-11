In questo periodo non si sta facendo altro che parlare dei vari botta e risposta che si stanno dando Microsoft e gli enti regolatori. Il tutto sta avvenendo a proposito della recente acquisizione di Activision e Blizzard da parte della compagnia di Redmond; un evento di portata mastodontica per l’industria videoludica e che sta attirando il coinvolgendo anche di altri colossi come Sony. In tutto questo, però, stiamo scoprendo una serie di dichiarazioni che non pensavamo mai di sentire da parte di questi competitor videoludici.

Proprio a causa si tutte le indagini che stanno venendo fatte, i grandi colossi come Microsoft e Sony stanno pubblicando una serie di documenti che tendono a prendere in esame una grossa fetta di quella che è l’industria videoludica contemporanea. Proprio all’interno di uno dei recenti documenti della compagnia di Redmond, possiamo leggere come la stessa società statunitense abbia ammesso candidamente di essere carente di un certo tipo di esperienze, con Xbox che sarebbe stata “battuta” da Nintendo su questo frangente in particolare.

Il documento parla di una tipologia di videogiochi dal contenuto più maturo, e come viene sottolineato da un utente su Twitter, in uno dei recenti documenti Nintendo viene menzionata una moltitudine di volte, ma una delle citazioni più interessanti vede Microsoft sostenere che la casa di Kyoto, da sempre vista come autrice di esperienze prettamente family-friendly, è in realtà una compagnia che offre ai propri utenti più giochi maturi rispetto a Xbox.

Oltre a ciò, all’interno del documento vengono proprio citate alcune di queste esperienze più mature che si possono giocare su Nintendo Switch, ovvero Shin Megami Tensei V e il più recente Bayonetta 3 (lo potete acquistare su Amazon). Effettivamente con Switch la ludoteca di Nintendo si è espansa considerevolmente anche includendo una cerchia di giochi per tutti e con tematiche nettamente più mature.

