Microtransazioni: c’è chi ha esagerato e ha speso 5 milioni per un pre-order

Le microtransazioni nei videogiochi non sono mai state viste di buon occhio da molti appassionati, soprattutto se sono mal integrate nei titoli che ne fanno uso. Di recente i ragazzi di The Farm 51 hanno annunciato i pre-order per il prossimo World War 3, e tra i pachetti acquistabili ce n’è uno che costa 5 milioni di Dollari.

Il pacchetto in questione si chiama “President Pack” ed è acquistabile solo una volta. La cosa curiosa è che un appassionato ha acquistato il pacchetto in questione, spendendo la bellezza di 5 milioni di Dollari.

Oltre ad una copia del gioco, ovviamente, il President Pack di World War 3 contiene una replica dell’Elmo Ronin indossabile. Per quanto riguarda i vantaggi in-game, il pacchetto garantisce l’accesso alla closed beta (in corso dal 25 novembre al marzo 2022), un Battle Pass a vita e una valanga di valuta di gioco da spendere.

Questa particolarissima e ricca microtransazione, però offre anche la possibilità di interpretare un importante ruolo nel possibile film di World War 3, se verrà mai realizzato, e un operatore in game con le fattezze dell’acquirente.