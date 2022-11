Videogiochi e collezionismo: due passioni che, fondendosi, danno vita a esperienze davvero uniche nel loro genere. Chiunque ami acquistare un gioco non solo per vivere qualche ora di divertimento, ma per il gusto di possedere una piccola opera d’arte da esporre sa di cosa stiamo parlando: si tratta di una pratica sempre più diffusa, che con l’esplosione di internet prima e dei social poi ha raggiunto proporzioni sempre più incredibili.

Chi vi scrive ama acquistare pochi, pochissimi titoli a cui è particolarmente legato, così come allo stesso tempo esistono persone con una passione ben più sfrenata: il mondo del gaming è bello perché è vario, e oggi vogliamo portarvi alcuni degli esempi più interessanti per collezionisti… E non solo. Quella che segue è una lista delle migliori Collector’s Edition della storia dei videogiochi tra rarità, stramberie varie e alcune perle tutte da scoprire. Pronti?

Fallout: New Vegas Collector’s Edition

Iniziamo con una vera e propria chicca per tutti gli appassionati di Fallout. New Vegas è stato una piacevole sorpresa per gli amanti del franchise, con il titolo di Obsidian a risultare una delle esperienze migliori della sua generazione: poteva forse mancare una Collector’s Edition che fosse spettacolare quasi quanto il gioco?

Questa edizione speciale comprende una copia dell’amato RPG, delle carte da gioco con relative fiches (e con tanto di replica di quella in platino!) in aggiunta a un DVD dedicato al “Making of” dell’opera, e a una graphic novel ambientata appena prima delle vicende narrate. Il pacchetto perfetto, insomma, per partire per un lungo e terribile viaggio nei meandri di New Vegas!

Batman: Arkham Origins Collector’s Edition

Batman: Arkham Origins, prequel della serie sviluppata da Rocksteady, è spesso visto dagli appassionati come il punto debole della saga: un titolo forse non all’altezza degli altri, ma che può vantare su un’edizione da collezione davvero ricca e spettacolare. Un pacchetto unico nel suo genere e contenente una copia del gioco, una statua di Joker da 12 cm, un artbook da 80 pagine, lo schema del prototipo del batwing, una foto della famiglia Wayne e una mappa di Gotham che si illumina al buio.

Il tutto impreziosito da alcuni contenuti digitali, tra cui spicca il documentario sul mondo dei fumetti DC dal titolo Necessary Evil: Super-Villains. Se il gioco non è riuscito a superare le aspettative beh, questa versione riesce certamente a fare la sua bella figura.

Borderlands 2 Ultimate Loot Chest Limited Edition

Un’opera fuori di testa come Borderlands 2… Deve ovviamente offrire agli appassionati un’edizione da collezione in grado, in ogni piccolo particolare, di rendere giustizia alla saga firmata Gearbox Software. La Ultimate Loot Chest Limited Edition comprende una miriade di gadget d’eccezione: oltre al gioco, troveremo infatti una steelbook esclusiva, una statua in stile bubblehead di Marcus Kincaid, una serie di sticker, un artbook e molto, molto altro.

Il tutto impreziosito da un codice per il download del fumetto e da un certificato di autenticazione numerato, nonché contenuto in una replica della Loot Chest brandizzata Borderlands. Davvero uno spettacolo, no?

Dead Island: Riptide Zombie Bait Edition

Fan di Dead Island a rapporto! Ecco a voi la limitatissima Zombie Bait Edition, pensata per rendere giustizia al titolo di Techland del 2013: si tratta di una Collector’s forse un po’ troppo spinta rispetto agli standard, ma che gli appassionati non hanno tardato a elogiare proprio per la sua eccessiva stranezza.

Il pacchetto completo conteneva una copia della Preorder Edition di Dead Island RIptide, un’esclusiva steelbook, delle card da collezione e una statua del busto di uno zombie dipinta a mano. Un oggetto quest’ultimo che non fatichiamo a definire singolare e che, come dire, non è proprio il tipico gadget da esporre nella vetrina del vostro salotto. O forse sì, a voi la scelta!

Halo: Reach Legendary Edition

Un vero e proprio must have per tutti i fan di Halo, una saga che da sempre ci ha abituato a delle Collector’s Edition uniche nel loro genere. La Legendary Edition di Halo: Reach è forse la migliore di tutte, con una serie di gadget perfetti per ogni collezionista degno di questo nome. Partiamo da una statua dipinta a mano della Squadra Noble, prodotta da McFarlane Toys con una cura dei dettagli che ha dell’impressionante.

A questa si uniscono una toppa del Progetto SPARTAN-II, una replica del badge di sicurezza del Dr. Halsey, una serie di documenti secretati – incluso il diario personale dello stesso Halsey – e ovviamente una copia del gioco. Il tutto racchiuso in una replica della scatola nera ONI, per un pezzo da collezione unico e perfetto per vivere quell’esperienza fantastica che è Halo: Reach.

Bayonetta Limited Climax Edition

Passiamo a un’altra Limited Edition davvero spettacolare: la versione Climax per tutti i collezionisti amanti di Bayonetta. Pensato esclusivamente per il mercato inglese e quello australiano, questo pacchetto contiene una copia del gioco, impreziosita da una steelbook che è una piccola opera d’arte, in aggiunta a tanti altri gadget unici.

Si va dal CD con la colonna sonora del gioco fino a un artbook esclusivo, fino a una replica della pistola Scarborough Fair di Bayonetta: il tutto in un packaging realizzato in maniera eccellente, disponibile in appena 1.500 unità che sono ovviamente andate a ruba in pochissimo tempo.

Uncharted 3: L’inganno di Drake Collector’s Edition

Il terzo capitolo della saga di Nathan Drake è uno dei titoli più spettacolari dell’era PlayStation 3, e poteva vantare un’edizione da collezione degna dell’opera firmata Naughty Dog. Si parte da una statua del protagonista realizzata da Sideshow Collectibles, passando per la replica della fibbia e dell’anello presenti nel gioco.

Non manca poi un codice per il download di contenuti esclusivi e una confezione speciale contenente il disco di gioco, tutto contenuto in una borsa da viaggio recante il logo del gioco e un design ricercato e perfetto per partire in questa grandissima avventura.

Dying Light: The Following Spotlight Edition

Semplicemente, la Collector’s Edition più costosa della storia dei videogiochi. Il prezzo? 10 milioni di dollari. Le ragioni? In effetti si tratta di un’esperienza che non fatichiamo a definire unica. Questa edizione speciale di Dying Light: The Following comprende infatti tutta una serie di ragioni per giustificare un prezzo del genere, tra cui ben 4 copie del gioco (e ci mancherebbe!).

Il ricco acquirente andrà ad aggiudicarsi un ruolo nel film di Dying Light con una lezione di recitazione professionale, viaggi in tutto il mondo per partecipare alle riprese, sessioni di allenamento di parkour, un camper dedicato direttamente sul set e addirittura una copia originale della sceneggiatura. Mica male, vero?

Saints Row 4: Super Dangerous Wad Wad Edition

In ultimo ecco una Collector’s Edition molto poco sobria, e che dunque si adatta alla perfezione a quel titolo eccezionale che è Saints Row 4. Siamo di fronte a una versione molto limitata, disponibile in un unico esemplare, dal prezzo di un milione di dollari. Cosa contiene? Una replica della Dubstep Gun, una Lamborghini Gallardo, una chirurgia plastica, un giorno dedicato a un training per diventare una spia, un personal shopper dedicato, un viaggio nello spazio con Virgin Galactic… Ah e, ovviamente, una copia del gioco!

Si trattava chiaramente di uno scherzo, ma Deep Silver si rese disponibile a fornire all’acquirente interessato tutte le informazioni del caso: chissà, che ci fosse almeno qualcosa di vero in tutto questo?

Chiudiamo come sempre lasciando la parola a voi giocatori, invitandovi a raccontare nei commenti la vostra personalissima esperienza. Quali sono quelle Collector’s Edition, insomma, per cui fareste o avete già fatto una follia?