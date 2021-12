I migliori gadget Pokémon da regalare a Natale

Che voi siate figli della Pokémania della fine degli anni ’90 o che siate degli Allenatori in erba dell’ultima ora, sapete benissimo che essere fan di Pokémon vuol dire avere un sesto senso per il collezionismo. Ecco perché abbiamo realizzato questa pratica guida per colmare i vostri desideri di collezione supportando i vostri acquisti di gadget Pokémon!

Pokémon quest’anno festeggia ben 25 anni, un successo cross-generazionale che non accenna ad avere cali di popolarità dopo il rinnovamento avuto grazie a Pokémon GO nel 2016. Con oltre 800 creature esistenti (arriviamo anche a più di 1000 se consideriamo anche le forme alternative di alcuni mostriciattoli), è impossibile non essere incappati almeno una volta a curiosare in questo brand, per scoprire quali bizzarre creature siano state create per divertire piccoli e grandi Allenatori.

Partiti come un semplice videogioco per Game Boy dalla grafica un po’ antiquata, Pokémon si è fatto strada nel corso degli anni diventando un vero e proprio fenomeno globale, circondato da tanti e diversi prodotti che diventano un punto di contatto (e d ingresso) con l’universo fantastico che caratterizza questo brand: anime, carte, film, peluche, action figure, e qualsiasi altra cosa vi possa mai venire in mente!

Prima di cominciare la nostra disamina dei migliori gadget Pokémon che si possono trovare in giro, assicuratevi di controllare anche i migliori accessori per Nintendo Switch, i migliori Joy-Con alternativi e le migliori custodie per la console.

Migliori gadget Pokémon

Pokédex porta-cartucce di Nintendo Switch

Avere tanti giochi per Nintendo Switch può diventare un problema se si decide di sfruttare appieno la natura portatile della console ibrida. Per evitare di portarsi dietro tutte quelle scatole di plastica che, in fin dei conti, contengono cartucce più piccole del vostro mignolo, sono in molte le aziende che hanno pensato a pratici porta-cartucce. In particolare, c’è questo porta-cartucce in alluminio di Funlab che è stato creato a forma di Pokédex e che va sempre a ruba su Amazon! Il Pokédex è l’enciclopedia digitale dei Pokémon che ogni giocatore deve completare nei videogiochi; avere un accessorio del genere che unisce l’utile alla propria passione per i Pokémon, non può che essere una scelta vincente.

Funko Pop di Pikachu

Essere fan di Pokémon vuol dire tra le tante cose avere anche un pallino per il collezionismo. Tra i prodotti più indicati a soddisfare questa esigenza non potevano mancare i famosi Funko Pop, versioni stilizzate ed ironiche dei personaggi più celebri del mondo geek. In questa collezione di action figure in vinile non potevano mancare anche i Pokémon, e nello specifico vi proponiamo in questa guida un tenerissimo Pikachu! Il topino elettrico delle creature tascabili è la mascotte ufficiale di Pokémon, divenuta tale in Giappone inizialmente per la sua rarità nei primissimi videogiochi, Pokémon Verde e Rosso; il ruolo poi è stato confermato e consacrato in via ufficiale in tutto il mondo grazie alla popolarità dell’anime. Il Funko Pop di Pikachu è delle dimensioni standard di questi pupazzetti da collezione: 6 x 5.5 x 9.5 cm, misure idonee per abbellire i vostri scaffali!

Amiibo di Charizard

Tra i migliori gadget Pokémon non può mancare Charizard e non possono mancare nemmeno gli Amiibo. Ecco perché abbiamo deciso di includere in questa guida l’unione di queste due esigenze, ossia un bellissimo Amiibo di Charizard! Gli Amiibo sono statuette create da Nintendo che hanno una doppia funzionalità: da un lato hanno uno scopo collezionistico, dall’altro invece la loro base è in grado di interagire con i sistemi NFC delle ultime console Nintendo (Nintendo 3DS, Nintendo Wii U e Nintendo Switch) in modo da garantire bonus e contenuti in alcuni videogiochi come Super Smash Bros. Ultimate. Charizard, dal canto suo, è una delle creature tascabili più famose e apprezzate fin dalla primissima generazione: una lucertola alata di tipo Fuoco e Volante (non è un Drago, attenzione!) che fa sempre breccia nel cuore di tutti.

Custodia Protettiva PowerA per Nintendo Switch di Mewtwo

Un altro Pokémon iconico appartenente alla prima generazione è Mewtwo, il Pokémon leggendario per eccellenza. Quando ancora non esistevano internet e le guide strategiche, milioni di bambini hanno buttato via sangue, sudore e anima per cercare di arrivare al fatidico momento della cattura di questo Pokémon, divenuto una leggenda anche fuori dai giochi Pokémon Blu e Rosso a causa del successo dell’anime, oltre che alla lunga procedura per raggiungerlo nella caverna dove è nascosto dopo aver battuto la Lega Pokémon. Il modo in cui vi consigliamo di mettere le mani su Mewtwo in questa guida ai gadget Pokémon è quello di procurarvi una Custodia Protettiva per Nintendo Switch, realizzata dalle esperte mani di PowerA. Tale astuccio è in grado di proteggere e conservare la vostra console in maniera efficiente e pratica durante i trasporti, e c’è anche spazio per portare altro come cartucce o caricatore.

Lampada Poké Ball 3D di Charizard

Se volete illuminare la vostra vita con i Pokémon, non vi resta che procurarvi una piccola lampada a forma di Poké Ball dove ciò che prende vita con la luce è la sagoma 3D di un Charizard! Questo simpaticissimo metodo di illuminazione è disponibile in 7 colori diversi, con circa 16 cambi. Il diametro è di soli 60mm mentre il vetro è di ottima qualità, con superficie liscia e senza sbavature. Non si tratta di una lampada utile all’illuminazione globale di una stanza, ma di un impianto di illuminazione pensato per creare atmosfera: la luce è soffusa e può essere proiettata sul soffitto o sulle pareti. Il suo funzionamento avviene tramite 2 batterie AA che non sono incluse nell’acquisto, o tramite un cavo USB lungo 120 cm (questo invece è incluso nella confezione).

Set di Poké Ball Mega Construx

Qualcosa che può far contenti sicuramente i fan più piccoli tra i migliori gadget Pokémon è la selezione assortita di Mega Construx a tema Pokémon, dei mattoncini ideali per bambini dai 6 anni in su che offrono 6 diverse Poké Ball con dentro una creatura ciascuna. Il set di Poké Ball Mega Construx include alcuni degli ultimi mostriciattoli tascabili, usciti nell’occasione del lancio del videogioco Pokémon Spada e Scudo, assieme ad altri tre Pokémon provenienti da generazioni precedenti: Morpeko (in modalità Panciapiena), Wooloo, Yamper, Goldeen, Litwick e Sneasel. Sia le Poké Ball che i mostriciattoli sono tutti compatibili con i set di costruzioni Mega Construx e altri marchi, quindi sono molto utili a sviluppare la creatività dei più piccini. Se i vostri bambini oltre ad apprezzare i Pokémon sono anche appassionati collezionisti di LEGO e mattoncini simili, questa potrebbe essere una bella sorpresa.

Costume di Pikachu

Se volete prepararvi in anticipo per Carnevale o se semplicemente volete un pigiama divertente da regalare ai vostri amici, quale modo migliore se non un costume appariscente come quello di Pikachu? Divertente, comodo e caldo: sono queste le parole chiave del costume di pile di Pikachu, con tanto di cappuccio per immedesimarsi ancora meglio nella mascotte dei Pokémon. Su Amazon il costume è disponibile in tutte le taglie da adulto fino alla XXL.

Peluche gigante di Snorlax

Perché volere un cuscino quando potete avere un morbidissimo peluche di Snorlax alto 1 metro e 50? Snorlax è un grande (e grasso) Pokémon che passa il tempo a dormire e mangiare, creato a immagine e somiglianza di uno degli sviluppatori di Game Freak che, a quanto pare, passava anche lui il tempo in questa maniera. Impossibile non includere questo enorme pezzo da collezione all’interno dei migliori gadget Pokémon, ma attenzione: come specificato nella pagina del prodotto, questo gigante della morbidezza va imbottito a mano, inserendo materiale acquistabile separatamente all’interno dell’apertura con la zip. Può sembrare uno svantaggio, ma pensateci bene perché questo Snorlax, a seconda di come lo imbottite può diventare quello che volete: un pouf, un cuscino oppure un semplice (ed enorme) peluche.

HORI Split Pad controller ergonomico per Nintendo Switch

Diciamoci la verità, i Joy-Con di Nintendo Switch, per quanto innovativi e di immediato utilizzo, non sono affatto prodotti considerabili comodi se non avete mani da bambino. È per questo motivo che l’azienda HORI ha realizzato gli Split Pad, un normale gamepad diviso in due per potersi inserire nelle cerniere di Nintendo Switch e funzionare come un Joy-Con. Pur mancando funzioni come la vibrazione e pur non funzionando sganciati dalla console, gli Split Pad consentono una presa più comoda in portabilità e hanno perfino dei tasti mappabili che migliorano sensibilmente l’esperienza di gioco. La colorazione scelta per il prodotto di questa guida è quella dedicata da HORI ai 25 anni di Pokémon, con un bel Pikachu oro stilizzato con dei fulmini sul corpo nero del controller.

Action Figure Game Boy Pokémon Oro e Argento

Se cercate un gadget Pokémon che soddisfi la vostra vena nostalgica, date un’occhio a questa magnifica statuetta da esposizione raffigurante l’esplosione che fu la Pokémania negli anni ’90, più precisamente nel periodo della seconda generazione con i videogiochi Pokémon Oro e Argento per Game Boy Color. Nei suoi 22 centimetri di altezza, l’action figure raffigura alcuni dei protagonisti principali dei videogiochi di seconda generazione: Gyarados cromatico in cima, il leggendario Lugia e lo starter di tipo Erba Chikorita.

Cosa sono i Pokémon?

Pokémon è l’abbreviazione di Pocket Monsters, termine in lingua inglese traducibile come “mostri tascabili“. Ufficialmente sono nati nel 1996 per mano di Game Freak, studio di sviluppo Giapponese, e di Nintendo. In realtà, furono per molto tempo un concetto nella mente del creatore originario Satoshi Tajiri e nei prototipi mostrati a Nintendo nel corso dei primi anni ’90. L’intento originario di Tajiri era di permettere ai bambini di poter provare le esperienze che lui stesso ha vissuto da bambino nelle periferie di Tokyo, a caccia di insetti, prima che arrivasse l’urbanizzazione e la digitalizzazione.

L’intento di Tajiri non era solo quello collezionistico, ma anche sociale: nelle campagne periferiche delle città giapponesi, da bambino stringeva amicizia mostrando la sua collezione e scambiandola con amici. Fu il Game Link del Game Boy, un cavo che permetteva il collegamento tra due console vicine, a spingere l’acceleratore sull’immaginario di Tajiri. Alla sua ambizione nostalgica e sociale, Nintendo aggiunse i fondi e la trasformazione di quella semplice idea in un universo tematico fruibile da più media: anime, gioco di carte e gadget di ogni tipo.

Ad oggi, dopo 25 anni di storia, i Pokémon sono diventati più di 800, e il brand è probabilmente uno dei più diffusi e famosi al mondo. Ogni nuova generazione di Pokémon porta nell’universo narrativo centinaia di nuove creature che arricchiscono la collezione e i preferiti di ogni Allenatore. I Pokémon oggi sono un fenomeno globale che tocca persone di tutte le età e di tutti i tipi, qualunque siano i loro interessi, grazie proprio alla sua capacità di mescolarsi in ogni prodotto e ogni media. L’uscita di Pokémon GO su smartphone nel 2016 ha ampliato ancora di più la riconoscibilità del brand, proprio quando sembrava che le creature tascabili non interessassero più alle nuove generazioni. Proprio in occasione dei 25 anni, tra le tante attività, è stato anche pubblicato un album musicale che ha visto la partecipazione di star internazionali del mondo come Katy Perry e Post Malone, a conferma della popolarità delle creature tascabili sempre sulla cresta dell’onda.

La nostra scelta dei migliori gadget Pokémon

Per questa guida all’acquisto dei migliori gadget Pokémon abbiamo deciso di includere prodotti variegati che rappresentassero le tante diverse sfaccettature delle creature tascabili derivate soprattutto dai videogiochi, il prodotto cardine di questo brand. Ai classici supporti per il gaming come controller, custodie per Nintendo Switch e porta-cartucce, abbiamo deciso anche di affiancare altri tipi di prodotti.

Tra i gadget Pokémon per esempio abbiamo incluso prodotti goliardici come il costume di Pikachu o il peluche gigante di Snorlax, i quali tuttavia, pur con la loro ironia, possono tornare davvero utili! Snorlax per esempio si può trasformare in un comodissimo pouf o cuscino a seconda dell’imbottitura con cui decidete di riempirlo. Inoltre, non meno importante, abbiamo deciso anche di considerare il fattore collezionistico, un elemento molto caro ad Allenatori e fan di Pokémon: in questa guida infatti potete trovare gadget Pokémon come action figure e amiibo che sono veri e propri pezzi di collezione, ma anche Funko Pop e Poké Ball de-costruibili.