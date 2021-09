I migliori giochi con loop temporali da acquistare

Un trend dei videogiochi che sta andando forte negli ultimi anni è quello dei loop temporali e dei paradossi. L’utilizzo di anelli temporali per alcuni titoli si basa sullo sfruttare gli stessi espedienti narrativi di racconti e film fantascientifici, in modo da sorprendere i fruitori dell’opera. Per altri titoli, invece, i loop temporali sono anche e soprattutto espedienti per giustificare ed esaltare alcune meccaniche che da sempre esistono nei videogiochi: dall’alba dei tempi degli arcade, i videogame sono caratterizzati da elementi che si ripetono nel tempo in cicli continui di tentativi di battere record, di salvataggi ricaricati e di partite ricominciate.

In questa guida in continuo aggiornamento abbiamo deciso di consigliarvi l’acquisto dei migliori videogiochi con loop temporali che secondo noi hanno più caratterizzato la scena videoludica recente. Prima di cominciare a consultare la nostra lista, se apprezzate la fantascienza provate a dare uno sguardo anche ai migliori giochi della saga di Star Wars e i migliori giochi cinematografici. Se invece vi piacciono gameplay arcade e ciclici, vi invitiamo a consultare la nostra guida sui migliori giochi roguelike.

I migliori giochi con loop temporali

BioShock: Infinite (2013)

Deathloop

Piattaforma: PS4, PS5, PC

Non potevamo non iniziare questa guida all’acquisto dei migliori giochi con loop temporali da Deathloop, videogioco sparatutto in prima persona pubblicato di recente da Arkane Studios, le menti dietro Dishonored e Prey. L’intero videogioco si sviluppa negli anni ’60, su di un’isola dove è in funzione un paradosso temporale. I giocatori impersonano Colt, un assassino incaricato di porre fine a questo loop temporale e costretto quindi di volta in volta a rivivere la stessa giornata acquisendo sempre più indizi e dettagli sulla storia e sulla natura del paradosso. Nel multiplayer i giocatori possono impersonare anche il nemico di Colt, Julianna, spietata assassina incaricata di preservare il loop temporale dagli scienziati che l’hanno generato. e il cui obiettivo è proprio far fuori Colt ad ogni ciclo.

Bioshock

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Se volete mandare in pappa il cervello, forse è il caso di recuperare la saga di Bioshock. In particolare, il capitolo Infinite ha un linea temporale che funziona un po’ come le teste dell’Idra di Lerna della mitologia greca: ne tagli una, ne crescono altre due. E prima o poi vi ritroverete a vivere il tutto come un evento circolare. Anche Bioshock è uno sparatutto in prima persona, e al di là dei loop temporali sicuramente i giocatori si faranno rapire dall’intrigante atmosfera retrofuturistica della città subacquea di Rapture e di tutti gli eventi che si dipaneranno nei tre capitoli finora pubblicati.

Outer Wilds

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Tra i migliori giochi con loop temporali non potevamo annoverare anche Outer Wilds, capolavoro indie di Mobius Digital e Annapurna Interactive che ha fatto incetta di premi dalla sua pubblicazione fino ad oggi. Si tratta di un open world ambientato in un sistema solare intrappolato in un anello temporale infinito: vestendo i panni di una recluta di una spedizione spaziale, il giocatore cerca di scoprire il mistero che avvolge il sistema Dark Bramble tra rovine aliene, ambienti segreti che mutano col passare del tempo e dei loop, città sotterranee e catastrofi naturali. Dal 30 settembre 2021 è disponibile anche il nuovissimo DLC Echoes of the Eye che aggiunge nuovi contenuti all’acclamato videogioco.

Returnal

Piattaforma: PS5

A rappresentare la next-gen, tra i migliori giochi con loop temporali c’è Returnal, esclusiva di PS5 sviluppata da Housemarque, una recente acquisizione degli studi Sony. Il videogioco è uno sparatutto in terza persona che abbraccia al suo interno elementi horror e una struttura di gameplay tipicamente roguelite: il giocatore si trova su un pianeta ostile abitato da bestie spaventose, dove è in atto un loop temporale. A ogni morte della protagonista Selene, il loop si ripete e il giocatore riprenderà dal punto di partenza con solo pochissimi elementi salvati dalla partita precedente. Ogni morte coincide anche con la ricombinazione dei biomi procedurali del pianeta, portando in questa maniera a un gameplay sempre diverso di partita in partita.

Loop Hero

Piattaforma: PC

A completare la lista mettiamo una perla indie di Devolver Digital, un altro roguelite da annoverare nei migliori giochi con loop temporali. Stiamo parlando di Loop Hero, un videogioco atipico con elementi da idle game, da tower defense e da gioco di deck building, per il momento disponibile solo su PC ma presto in arrivo anche su Nintendo Switch. La trama vede un potente Lich imprigionare il mondo in un loop infinito, una bolla temporale sospesa dalla sua dimensione. In questa condizione, il giocatore assieme alla popolazione, cerca di ricostruire ciclo dopo ciclo le fattezze del suo mondo sconfiggendo bestie, trovando loot e affrontando potenti boss.

