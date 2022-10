Nel fantastico e sconfinato mondo di Minecraft c’è spazio per tutto. Il sandbox di Mojang rimane ancora oggi una delle esperienze videoludiche più amate e popolate che ci siano sulla piazza, tanto che la community di appassionati è sempre più grande e forte. Abbiamo visto di recente come un gruppo di giocatori sia riuscito a costruire una città ricca di dettagli, ma c’è un’altra creazione che ha dell’incredibile e che aggiunge al titolo un elemento dell’acclamato The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Parliamo dei Guardiani, i temibili nemici che ricoprono un ruolo di primaria importanza all’interno dell’epopea targata Nintendo (la potete acquistare su Amazon). Ora, un gruppo di appassionati di Minecraft ha pensato che fosse un’ottima idea inserire questi colossi all’interno del sandbox, e come dargli torto?! Il risultato finale è stato mostrato con un video pubblicato dallo youtuber CRAIY, il quale ha messo in luce questa sua creazione sul proprio canale YouTube raccontandoci diverse curiosità.

Lo youtuber non si è limitato a realizzare questa creazione solo per il gusto di farlo, ma ne è stato creato anche un datapack che è scaricabile liberamente. I Guardiani, infatti, sono solo un’ultima aggiunta per un datapack di Minecraft tutto a tema The Legend of Zelda, all’interno del quale i giocatori potranno interfacciarsi con versioni a cubetti di Bokoblins, tavolette sheika, torri Sheikah e un sacco di altri oggetti e nemici proveniente dal magnifico mondo di Breath of the Wild.

Se amate i due mondi videoludici, sappiate che siete liberissimi di scaricare questo nuovo datapack per Minecraft comodamente a questo indirizzo. Per quanto riguarda l’installazione è tutto molto semplice, dato che lo youtuber ha lasciato una serie di indicazioni molto ordinate su tutti i passaggi che dovrete fare per installare correttamente il pack con gli elementi di Tthe Legend of Zelda Breath of the Wild.