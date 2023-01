Questo lunghissimo 2022 è finalmente giunto al termine, pregno di novità in ambito videoludico che ci hanno tenuto compagnia per tutta la sua durata. Anche Minecraft non è stato da poco, e questo nuovo anno porterà con sé l’attesissimo aggiornamento alla versione 1.20 del gioco. E mentre aspettiamo che arrivino i nuovi contenuti, quale modo migliore di passare il nostro tempo sul sandbox se non con le mod? Proprio per questo, nei prossimi paragrafi potete trovare una selezione delle 10 mod che riteniamo essere le migliori del mese di dicembre!

Le mod che vi presenteremo a breve sono disponibili sia per Forge che per Fabric, e come sempre abbiamo cercato di variegare il più possibile. In questo articolo, quindi, troverete mod di ogni tipo e adatte per ogni tipo di giocatore, che si tratti di veterani, hardcore o casual. Inoltre, se avete bisogno di linee guida per installare le mod su Minecraft, vi lasciamo direttamente al nostro articolo dedicato.

#1 — Carpeted Stairs & Slabs

Modloader: Forge | Fabric

Versioni: 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 5 dicembre 2022

Diamo inizio a questa lista con una mod che tornerà sicuramente molto utile a tutti i builder. La Carpeted Stairs & Slabs prende due dei blocchi più utilizzati nelle costruzioni, ossia gli scalini e le lastre, e vi aggiunge la possibilità di modificarli piazzandoci sopra uno dei 16 tappeti colorati già presenti nel gioco. In questo modo è possibile a tutti gli effetti cambiare finalmente il colore di questi due blocchi, così da renderli decisamente più versatili e poterli utilizzare tra i contesti più svariati.

Che utilizziate gli scalini e/o le lastre per decorare i vostri interni, o per dare più dinamicità alle vostre strutture (why not both?), con questa mod è possibile dare ancora più spazio alla propria creatività grazie ai colori particolarmente sgargianti dei tappeti, senza dover per forza arrangiarsi con le colorazioni di questi due tipi di blocchi.

#2 — Swashbucklers!

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 18 dicembre 2022

Tramite questa mod gli oceani dei nostri mondi diventeranno decisamente più interessanti, grazie all’aggiunta di varie flotte pirata. Sarà presente un nuovo evento randomico, ossia dei raid piuttosto distruttivi da parte dei pirati che ci attaccheranno per cercare di annientarci. Se sopravvivremo ai loro attacchi avremo la possibilità di poter fare nostre le loro flotte e navigare gli oceani del gioco con decisamente più stile!

Le flotte non si limitano soltanto a una mera aggiunta estetica: oltre a essere completamente funzionali come una barca, è anche possibile equipaggiarle a dovere per delle vere e proprie spedizioni, ad esempio aggiungendo dei bauli o persino un cannone, un’altra nuova aggiunta della mod.

#3 — Animalistic

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: GeckoLib

Data di uscita: 16 dicembre 2022

La mod si rivela molto funzionale: ognuno di questi nuovi animali ha le sue abilità specifiche, per cui portarsi dietro un pet piuttosto che un altro può fare una grossa differenza. Tra questi, infatti, alcuni possono essere cavalcati per volare, mentre altri ci permettono di esplorare le superfici più velocemente, o ancora, possiedono un baule all’interno del quale possiamo depositare i nostri oggetti.

#4 — More Chests

Modloader: Forge | Fabric

Versioni: 1.19.3 | 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 14 dicembre 2022

Su Minecraft sono ancora numerosi i blocchi che non hanno ricevuto alcuna modifica sostanziale per quanto riguarda l’aspetto estetico. Tra questi troviamo anche i bauli, che negli ultimi anni sono rimasti pressoché invariati. Grazie alla More Chests, però, finalmente adesso possiamo vedere quest’oggetto fondamentale con delle texture diverse: la mod aggiunge una versione di questo blocco per ogni tipo di legno attualmente esistente nel gioco, andando a variegare enormemente la scelta.

Oltre a quelli di legno, la mod implementa anche bauli fatti coi vari minerali presenti nel gioco, conferendo più spazio a seconda della rarità del materiale. Creando un baule di Netherite sarà addirittura possibile avere ben 162 slot per i nostri oggetti!

#5 — Better Block Drops

Modloader: Fabric

Versioni: 1.19.3

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 11 dicembre 2022

Questa mod rende l’esplorazione, e in particolare la raccolta di materiali, più semplice ed efficace. La Better Block Drops aggiunge dei nuovi drop ad alcuni dei blocchi più comuni quando questi vengono rotti, come ad esempio la terra, la pietra o la sabbia. Se prima rompendo un semplice blocco di terra si otteneva soltanto quel drop singolo, grazie alla mod è possibile trovare anche bastoncini, colture o addirittura minerali!

#6 — Chunks Fade In

Modloader: Fabric

Versioni: 1.19.3 | 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 5 dicembre 2022

La Chunks Fade In va a prendere una funzionalità direttamente dalla Bedrock Edition di Minecraft per replicarla all’interno della Java Edition. Ciò che va a fare questa mod è rendere la transizione tra un chunk e un altro un po’ più lineare e meno “improvvisa”, proprio come nella versione portatile del gioco. Quando verrà caricato un nuovo chunk, quindi, anziché comparire davanti a noi dal nulla, questa avrà un effetto di dissolvenza e di pop up. E come se non bastasse, l’intera mod è personalizzabile per poter rendere quest’animazione il più simile possibile a ciò che vorremmo vedere.

#7 — Gnumus Settlement

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: GeckoLib, Better Combat

Data di uscita: 4 dicembre 2022

Se vi siete stancati di incontrare sempre le solite creature e le solite strutture quando esplorate il vostro mondo di Minecraft, questa mod viene in vostro soccorso. La Gnumus Settlement non solo aggiunge nuove costruzioni, ma anche nuove entità, tra cui le protagoniste di questa mod, ossia gli Gnumus. Questi nuovi mostri ostili daranno del filo da torcere a chiunque si avvicinerà a loro e alle loro case, per cui armatevi a dovere prima di affrontarli!

Far fuori questi mob ha ovviamente i suoi vantaggi: come prima cosa, molti dei drop degli Gnumus possono essere usati in diversi modi per conferire enormi quantità di esperienza, salvandovi diverse ore di farming. L’oggetto più importante di questa mod, però, è un nuovo attrezzo con il quale è possibile minare qualsiasi tipo di blocco, salvando quindi qualche slot nell’inventario e molti materiali che andrebbero altrimenti investiti nel creare tutti gli attrezzi del caso.

#8 — Nicer Skies

Modloader: Fabric

Versioni: 1.19.3 | 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 14 dicembre 2022

Persino una cosa semplice come alzare lo sguardo verso l’alto all’interno di Minecraft può diventare una bella esperienza. Con la Nicer Skies, infatti, il cielo assumerà un aspetto più vivace e mistico, grazie all’aggiunta di nebulose visibili a occhio nudo. Questo, assieme alle stelle che adesso hanno una piccola animazione, contribuisce a rendere la volta celeste un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

#9 — Better Weather Revived

Modloader: Forge | Fabric

Versioni: 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 17 dicembre 2022

Questa mod è essenzialmente una piccola rivisitazione alle condizioni atmosferiche già presenti in Minecraft, unita anche a qualche aggiunta. Più nello specifico, con la Better Weather Revived potremo avere la pioggia acida, che andrà effettivamente a danneggiare le entità e il terreno, o bufere di neve, che rallenteranno il giocatore. Ci saranno anche situazioni più tranquille, come un semplice annuvolamento o una pioggerella leggera, e tutti questi eventi atmosferici contribuiranno a diversificare l’esperienza di gioco per renderla più interessante e a tratti più stimolante.

#10 — Structory: Towers

Modloader: Forge | Fabric

Versioni: 1.19.3

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 30 dicembre 2022

Se stavate cercando una mod che rendesse l’esplorazione più intrigante, allora la Structory: Towers potrebbe fare al caso vostro. Quest’ultima implementa svariate tipologie di torri che potrete trovare in giro per il vostro mondo, il quale in questo modo sarà leggermente più vivace del solito. Le torri fungono unicamente come aggiunta estetica e variano l’una dall’altra, specialmente a seconda del bioma nel quale vengono generate.

Si conclude così la lista delle 10 mod che riteniamo essere le migliori del mese di dicembre. Ne proverete qualcuna? Fatecelo sapere con un commento, e nel frattempo ne approfittiamo per rimandarvi alla top 10 del mese di novembre.