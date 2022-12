Nuovo mese, nuova valanga di mod per Minecraft: ormai è consuetudine che la community lavori a centinaia di contenuti originali per il famoso sandbox targato Mojang, e più passa il tempo, più vengono fuori nuove idee che riescono spesso a cambiare le meccaniche di gioco a 180 gradi. In questo articolo abbiamo frugato tra il mare di mod che sono state pubblicate in tutto novembre, e abbiamo selezionato quelle che riteniamo essere le 10 migliori del mese!

Nei paragrafi successivi troverete quindi una lista di mod disponibili per Forge o per Fabric. Nella selezione abbiamo cercato di includere add-on più variegati possibile l’uno tra l’altro: questo significa che troverete mod di qualsiasi genere e natura, così che chiunque posa trovare pane per i suoi denti. Qualora ne abbiate bisogno, vi lasciamo anche alla nostra guida dove vi spieghiamo come installare le mod su Minecraft.

#1 — Food Effect Tooltips

Modloader: Fabric

Versioni: 1.19.2 | 1.18.2 | 1.17.1

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 1 novembre 2022

Iniziamo con una mod che va incontro ai novizi, ma che può tornare utile anche a quei giocatori veterani che magari hanno qualche dimenticanza. La Food Effect Tooltips va a operare sugli elementi che possono essere mangiati dall’utente e che provocano degli effetti, siano essi positivi o negativi. Con questa mod è infatti possibile visualizzare la lista di questi bonus o malus che il giocatore otterrà consumando l’oggetto in questione, assieme al livello d’intensità e alla probabilità con la quale questi effetti possono venir applicati. Un add-on molto semplice, ma altrettanto utile!

#2 — Unusual Prehistory

Modloader: Forge

Versione: 1.18.2

File aggiuntivi: GeckoLib

Data di uscita: 3 novembre 2022

Questa mod, come suggerisce il titolo, va a dare nuova vita al nostro mondo di Minecraft aggiungendo creature che, però, risalgono a milioni e milioni di anni fa. Si parla di quasi una decina di nuovi mob ispirati ad animali realmente esistiti: sono sia ostili che non, e ce ne sono di ogni tipo. Potremo quindi vederli sulla terraferma, nell’acqua o persino in cielo.

Per popolare il nostro mondo con queste creature sarà necessario seguire dei procedimenti particolari. Per prima cosa è necessario trovare i loro fossili, i quali sono ubicati nel sottosuolo. A questo punto ci sarà bisogno di estrarre il loro DNA tramite un nuovo marchingegno introdotto dalla mod, l’Analizzatore. Dopo aver messo il DNA all’interno di una sottospecie di incubatrice, infine, basterà posizionare le uova a terra e attendere che si schiudano. Tutto questo procedimento porterà alla nascita di mob risalenti al periodo Triassico, Giurassico o Cretaceo!

#3 — Recipe Fixer

Modloader: Forge

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 10 novembre 2022

Chiunque giochi a Minecraft da un discreto quantitativo di tempo si sarà trovato prima o poi a sentirsi frustrato a scoprire che certi oggetti non possono essere craftati, o comunque richiedono delle risorse piuttosto difficili da ottenere. La Recipe Fixer viene in soccorso per risolvere questa problematica, dando una semplice soluzione: la mod infatti aggiunge svariate nuove ricette di crafting all’interno del gioco, di modo tale da rendere determinati oggetti molto più facili da reperire.

Il fattore più interessante di questa mod, quindi, è indubbiamente la possibilità di poter finalmente creare anche quegli oggetti che, normalmente, possono essere ottenuti soltanto trovandoli in giro per il proprio mondo di Minecraft, come ad esempio le campane, le targhette o persino il micelio. In più, la mod inserisce anche nuove ricette di crafting per semplificare l’ottenimento di alcuni oggetti già precedentemente craftabili, ma che magari potevano essere creati soltanto con il legno o la pietra di base del gioco.

#4 — Auxiliary Blocks

Modloader: Forge

Versione: 1.18.2

File aggiuntivi: Architectury API

Data di uscita: 25 novembre 2022

La Auxiliary Blocks va a introdurre nuovi blocchi decorativi all’interno di Minecraft, e la maggior parte di questi segue uno stile industriale e/o futuristico. Questa mod, quindi, si rivela molto utile per quel tipo di costruzioni mirate a riprodurre nel gioco elementi che provengono dal mondo reale; inoltre sono inclusi anche svariati blocchi colorati fatti di diversi materiali, assieme a un paio di rivisitazioni di blocchi già esistenti per renderli ancora più realistici. Insomma, una mod da non perdere per chi ama costruire ispirandosi alla realtà.

#5 — Explorify – Dungeons & Structures

Modloader: Forge

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: Architectury API

Data di uscita: 6 novembre 2022

Se i mondi di Minecraft stanno iniziando a risultarvi noiosi, questa mod potrebbe fare al caso vostro. La Explorify infatti agisce proprio sul mondo di gioco, andando a trasformarlo con l’aggiunta di nuove strutture sparse equamente, di modo tale da ripopolare i dintorni della vostra mappa e renderli più interessanti da esplorare.

Il tipo di costruzioni che viene implementato nel mondo di gioco varia da bioma a bioma, e non si limita ad aggiungere delle semplici casette in qua e là, bensì vere e proprie strutture che si integreranno alla perfezione con i loro dintorni. Potrete trovare torri di avvistamento, mausolei, piramidi e molto altro, non solo nell’Overworld ma anche nel Nether e nell’End.

#6 — Opulence

Modloader: Forge/Fabric

Versione: 1.18.2

File aggiuntivi: Pollen, Fabric API (esclusivo per Fabric)

Data di uscita: 2 novembre 2022

Un’altra mod adatta per chi concentra la propria esperienza su Minecraft sul costruire è la Opulence, la quale va a dare ad alcuni dei minerali più importanti, come il Diamante, l’Oro e lo Smeraldo, un importante scopo cosmetico. Se nella versione base del gioco è possibile utilizzare questi materiali soltanto per creare dei semplici blocchi, questa mod permette di creare pressoché qualsiasi oggetto decorativo che è possibile craftare con oggetti più semplici, come il legno o la pietra.

Con questa mod, quindi, si potranno usare i tre materiali citati qui sopra per craftare nuovi blocchi decorativi, tra cui diverse varianti di quelli base, blocchi cesellati, scalini, lastre e via dicendo. In futuro, inoltre, lo sviluppatore della Opulence ha intenzione di aggiungere queste novità anche per gli altri minerali come il Ferro, il Bronzo e la Netherite, assieme a nuovi tipi di blocchi, per cui si tratta di una mod da tenere decisamente sott’occhio.

#7 — Sculked

Modloader: Forge

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 22 novembre 2022

Come quella precedente, questa mod va a conferire nuovi utilizzi estetici a determinati oggetti; questa volta i protagonisti sono i recenti blocchi di Sculk e l’Ardesia Profonda, che con questa mod diventano blocchi decorativi a tutti gli effetti. La Sculked va infatti a implementare decine e decine di nuovi oggetti di tutti i tipi, che possono sia essere trovati nella natura, sia essere direttamente craftati.

La mod si concentra in egual modo sia sui blocchi che sulle decorazioni: non solo vengono aggiunte tantissime nuove varianti dei blocchi di Sculk e di Ardesia Profonda, bensì anche tantissimi oggetti, tra cui piante, ragnatele, sbarre e molto altro. Se quindi siete affascinati dall’estetica di questi due tipi di blocchi e desiderate utilizzarli nelle vostre costruzioni più macabre, allora questa è la mod giusta per farlo.

#8 — Let’s do Wine!

Modloader: Forge/Fabric

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: GeckoLib

Data di uscita: 17 novembre 2022

Gli amanti del vino troveranno sicuramente pane per i loro denti in questa mod. La Let’s do Wine porta questo celebre alcolico nel gioco, e lo fa nel modo più accurato e dettagliato possibile. Questo add-on vi permetterà di produrre il vostro vino partendo da zero: dalla raccolta delle risorse primarie come l’uva allo schiacciare i chicchi per ottenerne il succo, fino al processo di invecchiamento per produrre il vino e imbottigliarlo.

Vengono quindi implementate le piante dell’uva, sia quella rossa che quella bianca, assieme a quelle della ciliegia. Sarà infatti possibile creare anche dei vini fruttati, non solo con quest’ultimo frutto ma persino con la mela. Sono presenti anche nuovi oggetti di simile natura, come cibarie, materiali da costruzione rustici (tra cui alcuni ottimi per la creazione di una cucina con questo stile) e altri oggetti decorativi.

#9 — Apocalyptic Fortress

Modloader: Forge

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: GeckoLib

Data di uscita: 11 novembre 2022

Le Fortezze del Nether sono rimaste pressoché invariate nel corso degli anni, sin da quando sono state introdotte nel gioco, e ciò ha portato inevitabilmente a renderle estremamente ripetitive nella loro struttura. La Apocalyptic Fortress lavora proprio su questo, rinnovando l’aspetto di queste costruzioni e rendendole decisamente più interessanti.

Con questa mod troveremo quindi nuovi e rinnovati design, che ci permetteranno di esplorare le Fortezze con un’ottica decisamente differente. A ciò contribuisce anche l’aggiunta di svariati nuovi blocchi da costruzione, assieme a nuovi interessanti oggetti che andranno a rinfrescare la nostra esperienza di gioco: ad esempio, in queste strutture sarà possibile trovare delle ceste bloccate da un lucchetto, che potranno essere aperte soltanto con una determinata chiave, e che nascondono dei tesori da non perdere.

#10 — Spice of Life: Apple Pie Edition

Modloader: Forge

Versione: 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 17 novembre 2022

È nata una nuova mod appartenente alla serie Spice of Life, e stavolta si tratta della Apple Pie Edition. Proprio come le altre, anche questo add-on è incentrato sul rendere l’alimentazione all’interno del gioco più realistica e gratificante, implementando una meccanica che conferisce dei bonus quando il giocatore consuma diversi tipi di cibo, per incentivare a non mangiare sempre le solite cose all’infinito. Questa mod, però, va a incentivare maggiormente la consumazione di veri e propri pasti, composti da piatti più complicati, piuttosto che alimenti unici.

Di base, questa mod può essere usata con la versione vanilla del gioco, ma è molto più indicata per essere utilizzata assieme ad altri add-on concentrati sull’aggiunta di cibo, come la Farmer’s Delight o la Pam’s Harvestcraft, di modo tale da avere decisamente molti più alimenti a disposizione.

Queste erano le 10 mod che riteniamo essere le migliori del mese di novembre.