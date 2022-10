Sono passati diversi mesi da quando Microsoft e Mojang hanno annunciato Minecraft Legends, e gli appassionati dello sconfinato franchise si sono subito entusiasmati per le nuove avventure che li attendono nell’universo cubettoso. Di Legends sappiamo già molto, e durante l’ultimo evento Minecraft Live 2022 il nuovo titolo di strategia è tornato a mostrarsi con un filmato di gameplay abbastanza corposo.

Durante l’ultimo evento dedicato a tutto l’universo che sta dietro al sandbox di Mojang, c’è stato uno spezzone anche per tornare a parlare e mostrare Minecraft Legends. Lo strategico si pone come un’esperienza nuova ma che allo stesso tempo farà sentire i giocatori a casa. Nel video vengono messe in mostra diverse novità come per esempio il cavalcabile Regal Tiger, che è un nuovo mob introdotto proprio in questo titolo.

In Minecraft Legends abbiamo anche un nuovo modo con cui interagire e raccogliere le risorse sparse per tutto il mondo. Invece di colpire un blocco alla volta, come accade nel sandbox “principale” (che potete acquistare su Amazon), in Legends potrete ottenere più risorse insieme. Anche il sistema di movimento è stato rivisto e permette una mobilità maggiore. Tutto questo insieme ad altri dettagli presenti nel gioco li potete vedere nel video che trovate qua sotto, vi basta andare a circa 44 minuti.

Alla fine del filmato viene mostrata anche una delle basi di Piglin, e in quell’occasione possiamo vedere in azione il giocatore costruire un ponte per raggiungerla. Tutto questo sottolinea anche come in Minecraaft Legends funziona la costruzione del proprio esercito di alleati e mod, punto focale dell’esperienza strategica che vuole proporre questo nuovo titolo ambientato nel popolarissimo universo creato da Mojang ormai oltre dieci anni fa.

Al momento non è stata ancora svelata alcuna data di lancio precisa per Minecraft Legends, con il titolo che rimane atteso per un generico 2023 su console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.