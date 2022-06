Per festeggiare i cinque anni di attività, il marketplace di Minecraft si è aggiornato con nuovi sconti. L’iniziativa è stata lanciata nel corso della giornata di ieri è andrà avanti ancora per un paio di settimane, fino al 12 luglio 2022. I prodotti in sconto? Davvero tanti ed è difficile non trovare qualcosa che vi soddisfi.

Come riportato dal sito ufficiale del gioco, il marketplace di Minecraft include una serie di sconti su tantissimi, diversi add-on. Si parte dai DLC ufficiali, realizzati su licenza, come per esempio quello dedicato a Buzz Lightyear, fino alle creazioni degli utenti. Al momento sono oltre 200 i pezzi in sconto e oltre 14 character creator sono disponibili gratuitamente. In aggiunta è anche presente una nuova mappa gratuita e una speciale modalità di gioco chiamata Spellcraft.

Spellcraft fa parte della Gamemode One e pone i giocatori davanti al Workshop, con l’obiettivo di farli diventare dei veri e propri stregoni. Secondo Mojang, ci sono oltre 20.000 incantesimi unici da poter creare. La modalità sarà pubblicata il 5 luglio, una settimana prima della conclusione dei saldi, ed è sicuramente interessante e può offrire (almeno sulla carta) ore e ore di gioco, in modo completamente gratuito. Purtroppo al momento non c’è ancora un trailer o un video di gameplay ufficiale della nuova modalità, ma non perdete le speranze: forse nei prossimi giorni (magari a ridosso dell’uscita) sarà possibile scoprire qualcosa in più, ma per ora sarà necessario farci andare bene i dettagli divulgati da Mojang.

Potete dare uno sguardo al marketplace di Minecraft dalla vostra piattaforma preferita. Gli sconti coinvolgono davvero un elevato gruppo di elementi e ci sono prodotti con percentuali di sconto molto elevate, anche fino al 75%. Insomma, non ci sono proprio scuse per evitare di dare uno sguardo allo store e magari spendere qualche euro su un determinato elemento che avete sempre sognato. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.