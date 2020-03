Miyamoto torna a parlare del premio Cultural Merit: “i videogiochi non sono fatti dal singolo”

Shigeru Miyamoto non è solamente una personalità importante per il settore videoludico, ma una vera e propria leggenda vivente, che ha contribuito alla creazione di brand forti che continuano far divertire i videogiocatori di tutto il mondo. A fine 2019 Miyamoto è stato premiato dal Governo giapponese come Person of Cultural Merit, e durante una recente intervista rilasciata alla redazione di Famitsu (tradotta dal sito Japanese Nintendo) il game designer ha voluto tornare a parlare del premio che ha ricevuto.

Nello specifico Miyamoto ha tenuto a dichiarare che: “I videogiochi non sono creati da una singola persona, per questo sono molto dispiaciuto di aver ricevuto questo onore personalmente. I membri con cui ho iniziato a sviluppare quasi 40 anni fa stanno ancora sviluppando insieme a me, anche adesso, mentre collaborano con sviluppatori di tutto il mondo. Sono profondamente grato che questa squadra sia molto stabile, come sono contento che i videogiochi vengano messi in luce nella cultura giapponese. Continuerò a dedicarmi per far sorridere le persone in tutto il mondo”.

L’intervista di Famitsu si è poi spostata su molteplici altri argomenti che hanno ripercorso gran parte della carriera di Miyamoto, che va dal Game & Watch fino ai giorni nostri, con l’arrivo delle mascotte di Nintendo anche sul mercato del gaming su dispositivi mobile. Il game director è infatti molto soddisfatto di come i videogiochi siano visti al giorno d’oggi, anche al di fuori del sol levante.

La visione che ha sempre portato avanti Miyamoto è una prospettiva che mette sempre al centro il divertimento, creatività e il gioco di squadra all’interno del team di sviluppo. Proprio come ha ribadito durante l’intervista: “i videogiochi non vengono creati dal singolo”. Cosa ne pensate delle parole di uno dei game director più importanti e apprezzati dell’industria videoludica mondiale?