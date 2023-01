Dei problemi che affliggono Call of Duty: Modern Warfare 2 ne avevamo già parlato in un lungo articolo, corredato da metriche, statistiche e video. Quello che però è emerso su Reddit nel corso del fine settimana rasenta, infatti, il limite dell’assurdo e dimostra, ancora una volta, quanto ci sia bisogno che Infinity Ward riesca a sistemare il respawn dei giocatori.

Cos’è accaduto, con esattezza? Molto semplicemente, un giocatore è riuscito a morire due volte nella stessa killcam. Come è stato possibile tutto ciò, beh, è facile e riguarda proprio il sistema del respawn. Il giocatore in questione è stato infatti ucciso una volta, per poi ritrovarsi nuovamente davanti al giocatore che lo aveva appena ucciso. Tutto ciò ha prodotto una killcam che restituisce ben due uccisioni e la sensazione è che non si tratti di un caso isolato.

Il video, che potete vedere poco più in basso, dimostra quanto il gioco sia ancora ben lontano dall’essere perfetto. E situazioni del genere, come abbiamo detto poco sopra, non sono probabilmente così rare. Semplicemente, diversi giocatori tendono con molta probabilità saltare le killcam, non riguardando le loro morti. La sensazione è che dunque il gioco possa nascondere situazioni ancora più improbabili di queste.

I commenti al video, ovviamente, non risparmiamo Infinity Ward. “Il gioco ti mette dentro un tritacarne come mai un Call of Duty aveva fatto prima”, il commento più votato al momento in cui scriviamo. “3.000 sviluppatori e 3 anni di sviluppo per questo”, aggiunge un altro utente. Solo un altro, strano fenomeno del multiplayer di Modern Warfare 2, che a questo punto dubitiamo fortemente possa essere rivisto completamente. Situazioni del genere (e più in generale l’intero sistema di gioco) sembra oramai destinato a rimanere in questo stato. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

