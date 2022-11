La recente pubblicazione della classifica dei giochi più venduti su Steam ha immediatamente messo in chiaro l’attuale accoglienza di Modern Warfare 2. Fin dal suo annuncio i fan di tutto il mondo hanno dimostrato ampiamente interesse per il progetto, confermando fin da subito un amore che negli anni sembra ancora piuttosto evidente.

In questi giorni si continua incessantemente a parlare di questo videogioco, sia dal punto di vista della campagna, elogiata in fase di recensione, sia per quanto concerne il multiplayer (con iniziative dei giocatori che hanno lasciato a bocca aperta la community).

Un recente report collegato alle attuali vendite interne a Steam ha ulteriormente siglato l’attuale successo di Modern Warfare 2, riportando che a livello di vendite, al momento, sta letteralmente scalando la classifica del portale, posizionandosi alla seconda posizione dietro allo Steam Deck.

Questa classifica, oltre a rivelarci un risultato del genere per Modern Warfare 2, riflette anche gli attuali gusti degli utenti Steam, ritrovando nelle posizioni precedenti titoli come Red Dead Redemption 2, in terza posizione, Persona 5 Royal Edition nell’ottava, It Takes Two nella nona e tanti altri ben lieti ritorni:

Steam Deck COD: Modern Warfare II Red Dead Redemption 2 Warhammer 40k: Darktide Cyberpunk 2077 God of War FIFA 23 Persona 5 Royal It Takes Two Battlefield V

Ad oggi un risultato del genere risulta di estremo interesse soprattutto in seguito alle varie discussioni nei confronti del futuro del franchise, per molti, Microsoft per prima, sulla via del tramonto, o comunque di interesse secondario in relazione a nuovi e più recenti progetti. Una tale mole di acquisti sulla piattaforma, invece, non può far altro che far riflettere su un videogioco che ancora oggi riesce a far presa sul grande pubblico, guardando al suo passato e cercando, di volta in volta, di rielaborare una formula pronta racimola ancora consensi, pur senza apportare troppi cambiamenti alla radice.