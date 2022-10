Nel corso degli ultimi giorni si è sollevata una polemica decisamente importante intorno ad Activision Blizzard e riguarda la verifica via SMS, impossibile per alcuni giocatori che dispongono di un abbonamento prepagato. La querelle è nata con Overwatch 2 e successivamente è stato scoperto come anche Call of Duty: Modern Warfare 2 avrebbe usufruito di questo sistema. Ora, per placare un po’ gli animi e spiegare esattamente cosa sta succedendo, è intervenuta Activision in persona.

“La policy legata agli SMS per Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 su Battle.net è la stessa già attiva in Warzone su PC, implementata a maggio 2020. Un numero di telefono mobile deve essere necessariamente connesso al vostro account di Steam per poter giocare su quella piattaforma”, si legge nell’update dell’anti cheat della serie, ovvero Ricochet. Quello che emerge è che al momento solamente i giocatori PC sono soggetti a questa politica e non quelli console.

I motivi per cui anche Modern Warfare 2 sarà soggetto a questa particolare modalità di utilizzo è legata proprio a Ricochet. “La verifica via SMS è cruciale per il nostro sistema di anti cheat. In questo mondo prenderemo in contropiede la creazione di account illeciti alla fonte”, le parole contenute nell’aggiornamento di Ricochet e consultabili sul sito ufficiale a questo indirizzo. Una prassi che servirà ovviamente a evitare account “smurf”, ovvero quelli creati a livello 0 da giocatori già forti e che rendono ingiocabili le partite nel momento in cui il matchmaking è basato sull’abilità dei giocatori.

The latest #TeamRicochet progress report is here! We'll cover:

Learnings from the past year

Mitigation tactics available globally at launch

Recap from #MWII Beta

SMS security policy Plus more! Drop into the #CODBlog ➡️ https://t.co/le0r52OiJ1 pic.twitter.com/nARGKbjiE8 — Call of Duty (@CallofDuty) October 13, 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022 per PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. L’early access della campagna single player vi darà anche diritto ad alcune ricompense, a parte ovviamente che venga portata a termine la storyline del gioco. Maggiori dettagli sono disponibili nell’articolo che potete raggiungere a questo indirizzo.