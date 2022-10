Lo sappiamo: la maggior parte degli utenti acquisterà Call of Duty: Modern Warfare 2 esclusivamente per il suo comparto online. Si tratta di un dato di fatto. Il multigiocatore è una parte sicuramente importante, forse quella più decisiva per quanto riguarda le vendite del gioco, che stanno determinato anche il futuro dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Nonostante ciò, Infinity Ward questa volta ha deciso di ricompensare tutti coloro che porteranno a termine la campagna single player. No, non con dei soldi, ma con dei cosmetici.

Come riportato sul sito ufficiale di Call of Dury: Modern Warfare 2, infatti, i giocatori potranno ricevere una serie di elementi cosmetici dopo aver completato la campagna single player. Non solo: la lista è decisamente variegata e include anche dei bonus come trenta minuti di doppia esperienza per il multiplayer e per le armi. La lista è consultabile a questo indirizzo ed è decisamente lunga e può essere un incentivo per poter portare a termine il comparto single player.

L’idea di inserire dei bonus per la campagna single player è ovviamente un buon motivo per convincere i giocatori a portarla a termine. Chiaramente però sarà necessario il riscontro dei giocatori. Come abbiamo accennato in apertura della notizia, infatti, la serie ha sempre puntato sull’online e in momenti come questi, dove ovviamente i giochi multiplayer hanno un valore aggiunto a livello commerciale rispetto a quelli single player, sarà davvero difficile capire quanto questi incentivi potranno spingere gli utenti verso la componente da giocatore singolo.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2022 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, via Steam e Battle.net. Nel 2023 l’uscita di un nuovo gioco potrebbe non essere così scontata: il franchise sembra infatti che si prenderà una pausa, con la release di un contenuto aggiuntivo per il titolo del 2022 rispetto a un capitolo inedito.