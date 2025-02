Monster Hunter Wilds: la beta viene estesa dopo il caos PSN

Capcom ha annunciato che organizzerà un'ulteriore sessione di open beta di 24 ore per Monster Hunter Wilds su PS5, in seguito ai problemi di rete che hanno colpito il PlayStation Network durante il fine settimana. L'azienda giapponese intende così compensare i giocatori PS5 che non hanno potuto partecipare pienamente al test.

L'interruzione del servizio PSN ha impedito a molti utenti di accedere alla beta, privandoli non solo del tempo di gioco ma anche dei bonus di partecipazione previsti. Inoltre, Capcom non ha potuto testare adeguatamente i propri sistemi e server come previsto.

In un comunicato sui social media, Capcom ha dichiarato:

"Per compensare il tempo di gioco ridotto durante l'open beta test 2 a causa dell'interruzione, stiamo considerando di eseguire OBT2 per ulteriori 24 ore in una data futura. I dettagli esatti e i tempi sono ancora da determinare, quindi restate sintonizzati."

L'attuale sessione di beta test è iniziata il 7 febbraio e si è conclusa questa notte. Una seconda sessione è prevista dal 13 al 16 febbraio. Entrambi i test includono il multiplayer cross-platform e permettono ai giocatori di trasferire i loro personaggi (ma non i progressi) nel gioco completo.

I partecipanti alla beta riceveranno un bonus pendant e un item pass utilizzabili nella versione finale del gioco. Inoltre, i possessori di Monster Hunter World e Iceborne che acquisteranno Wilds otterranno equipaggiamento Palico e una targhetta per il profilo cacciatore.

Ricordiamo, infine, che Monster Hunter Wilds sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC dal 28 febbraio.