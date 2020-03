Mount and Blade 2 Bannerlord è stato il miglior lancio su Steam del 2020

Il 2020 su Steam ha già visto dei protagonisti facenti parte della categoria dei pesi massimi del calibro di: Monster Hunter World Iceborne e Doom Eternal, e a questi due grandi titoli si va ad affiancare l’attesissimo Mount and Blade 2 Bannerlord. Il titolo sviluppato dal team turco TaleWorlds Entertainment, si è fatto aspettare per dieci anni e tutta la voglia da parte degli appassionati di tornare a respirare l’aria medievale del brand si è fatta sentire fin dall’uscita.

A qualche ora dall’uscita del proprio nuovo titolo, i ragazzi di TaleWorlds hanno fatto sapere tramite un post su Twitter che Mount and Blade 2 Bannerlord è stato miglior esordio del 2020 su Steam nel momento in cui il titolo ha fatto segnare ben 145.000 giocatori simultanei. Il numero è poi aumentato ulteriormente, andando a colpire i 172.030 giocatori simultanei in tutto il mondo e diventando il terzo gioco più giocato sulla piattaforma di Valve.

#Bannerlord has over 145,000 concurrent players right now. It took 100 minutes to reach 100,000. +1250 reviews on Steam, 88% of them positive, in just 3 hours. All these numbers make already @Mount_and_Blade II: Bannerlord the biggest launch in Steam in 2020. THANK YOU — Mount & Blade (@Mount_and_Blade) March 30, 2020

Dobbiamo tenere presente che al momento Mount and Blade 2 Bannerlord è disponibile in accesso anticipato e non presenta ancora tutti i contenuti. TaleWorkds Entertainment ha già rivelato che il titolo rimarrà in fase di accesso anticipato per la durata di un anno, anche se, non esiste una vera e propria scadenza, poiché il team di sviluppo ha nelle proprie volontà quella che il gioco si riveli fin da subito divertente e giocabile.

Anche se è in accesso anticipato, i giocatori hanno molto da fare all’interno del mondo medievale di Mount and Blade 2 Bannerlord. Nonostante i gioco verrà costantemente aggiornato, al momento è già possibile giocare alla Campagna, in versione completa e cimentarsi con le Battaglie Personalizzate in una modalità sandbox. Cosa ne pensate del successo che sta ottenendo l’attesissimo nuovo capitolo di Mount and Blade?