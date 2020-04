Mount & Blade 2 Bannerlord: successo inaspettato su Steam, i numeri continuano a crescere

Ad appena due giorni dalla pubblicazione su Steam, Mount & Blade 2 Bannerlord sta continuando a riscuotere un grande successo sulla piattaforma, rivelandosi come il miglior lancio su Steam per il 2020, e riuscendo addirittura a battere DOOM Eternal e Wolcen: Lord of Mayhem.

A partire dal lancio avvenuto lunedì con un giorno d’anticipo, Mount & Blade Bannerlord si è assicurato un posto nella top 5 dei giochi più giocati, e a differenza dei lanci di altri titoli, i numeri nei giorni a seguire non sono affatto calati, anzi, sono sempre in incremento. Stando a quanto segnalato di recente, Bannerlord ha raggiunto il picco massimo di 220 mila giocatori connessi allo stesso momento su Steam, in notevole aumento dal giorno di lancio.

Tale cifra è stata raggiunta solo nelle ultime 24 ore, ed è probabile che nei giorni a seguire i numeri possano continuare ad aumentare. Tuttavia, per Mount & Blade 2 Bannerlord è difficile riuscire a rivaleggiare con altri giochi presenti su Steam come PlayerUnknown’S Battlegrounds, Counter Strike Global Offensive e Dota 2, nonostante si sia garantito un posto giusto al di sotto dell’inamovibile trio. Il gioco, inoltre, sta godendo di numerose recensioni molto positive sulla piattaforma, e stiamo solo parlando di un gioco indie pubblicato da una piccola software house senza l’aiuto di un publisher maggiore.

Il lavoro di TaleWorlds Entertainment, quindi, dopo 8 lunghissimi anni di sviluppo e progettazione dall’ultimo capitolo Warband, sembra che stia venendo man mano ripagato. Ricordiamo che il gioco per ora è in early access, scelta voluta dagli sviluppatori per tenere il gioco in costante aggiornamento seguendo i consigli della community, per cui si tratta di un traguardo ancor più importante, considerando che Mount & Blade 2 Bannerlord non è neanche in uno stato di lavorazione definitivo. Non ci resta che sperare che il titolo continui a viaggiare a gonfie vele, ed esca presto dallo stato di accesso anticipato.