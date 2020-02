My Hero One’s Justice 2, nuovo trailer dedicato ai Villains

Tra i più interessanti franchise nati negli ultimi anni nel paese del sol levante è impossibile non annoverare My Hero Academia, con il celebre manga che nel corso di poco tempo è riuscito ad attirare a se un gran numero di appassionati. Anche il mondo videoludico non è ovviamente rimasto indifferente a tale successo e si prepara infatti a vedere l’esordio tra poche settimane di My Hero One’s Justice 2, secondo titolo basato sul celebre franchise.

Per aumentare ancor di più l’attesa dei propri fan Bandai Namco Entertainment ha recentemente rilasciato un nuovo trailer dell’opera, dedicato a quelli che sono i Villains del titolo. Potete trovare il filmato in questione comodamente qui sotto.

Come avrete potuto osservare, in questo trailer vengono mostrati diversi antagonisti dell’opera in azione, con tanto di scene gameplay che mostrano alcune delle loro mosse speciali.

Il secondo titolo basato su My Hero Academia, del resto, sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi un’esperienza di livello per i fan dell’opera. Come racconta la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Il secondo capitolo di My Hero One’s Justice ha rafforzato i pregi del precedente capitolo facendo rimanere però qualche difetto dell’originale come la scarsa leggibilità dell’azione e un combat system poco tecnico, incentrato principalmente al fanservice. La modellazione poligonale sembra essere molto più curata del primo capitolo, e anche il roster dei personaggi è sicuramente molto più ricco e variegato. Quello che colpisce del titolo è un design più curato, in grado di avvicinarsi notevolmente alle matite dello Studio BONES.”

Per mettere le mani sul titolo non ci sarà fortunatamente da attendere poi molto: My Hero One’s Justice 2 arriverà il prossimo 13 marzo su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.