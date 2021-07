Naughty Dog al lavoro su un nuovo progetto multiplayer

Che The Last of Us Parte 2 sia stato un successo non è di fatti un segreto, ma solo adesso cominciamo a vedere dei primi segnali di come esso abbia avuto effetti positivi sulla crescita di Naughty Dog. Lo storico sviluppatore ha potuto permettersi un’espansione soprattutto per quanto riguarda il numero di dipendenti, e un tweet sul suo profilo Twitter ufficiale sembrerebbe confermare questo fatto.

Naughty Dog ha aperto le candidature per diverse posizioni lavorative, peraltro abbastanza variegate: stanno cercando figure per l’ambito del game design, della programmazione, degli effetti visivi e illuminazione, delle animazioni o anche dell’interfaccia, per citare alcuni esempi. Nel post, che trovate di seguito, vediamo che sono davvero molte le posizioni aperte, tuttavia un dettaglio molto interessante è che buona parte di esse riguarda lo sviluppo di un progetto multiplayer.

Gli utenti credono fortemente che questo è un segnale che The Last of Us Parte 2 sta per ricevere una nuova modalità, che permetterà loro di lottare insieme o contro altri giocatori. Parliamo quindi di un vero e proprio comparto multiplayer, che potrebbe essere attualmente in lavorazione presso gli studi di Naughty Dog. Già da tempo infatti si parlava di un possibile “The Last of Us Parte 2: Factions”, un titolo stand-alone sulla falsariga di Left Behind, ma soltanto adesso ne cominciamo ad avere dei primi possibili indizi ufficiali.

Difficile dire con certezza a cosa sta attualmente lavorando Naughty Dog, dato che potrebbe anche trattarsi di qualcosa di completamente nuovo. Siamo davvero curiosi di scoprire quali sono i piani futuri di uno dei team più importanti dei PlayStation Studios, dato che sono tutti impegnati in progetti molto ambiziosi come God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West. Come sempre, vi consigliamo di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcuna novità. Fateci sapere commentando in calce cosa pensate sia in lavorazione presso gli studi di Naughty Dog!