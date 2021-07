God of War Ragnarok si farà vedere nel corso dell’estate

Secondo lo stesso leaker che aveva preannunciato correttamente l’arrivo dello State of Play l’8 luglio 2021, stanno per giungere novità su God of War Ragnarok. L’attesissima opera di Santa Monica Studio sta finalmente per essere svelata al pubblico con un nuovo trailer, questo è quanto affermato dall’insider QuimSix, che si è fatto un nome dopo aver predetto la recente diretta targata Sony PlayStation, oltre che molti dettagli riguardanti Far Cry 6.

In un post su Reddit il leaker crede che Sony sia finalmente pronta a mostrare ai giocatori la prossima avventura di Kratos e Atreus su PlayStation 5, mettendo così fine al lungo periodo di silenzio dall’annuncio. Il trailer sarà diffuso durante uno State of Play che dovrebbe tenersi durante il mese di agosto, sebbene non sia chiaro se l’evento sarà sarà generico, sulla falsariga di quello in cui abbiamo visto Deathloop e molti altri titoli di terze parti, o dedicato all’opera di Santa Monica Studio come invece lo è stato con Horizon Forbidden West.

Nello stesso post su Reddit, di fatti, QuimSix rivela anche che non ci vorrà molto prima di vedere anche un nuovo trailer del titolo in sviluppo presso Guerrilla Games. Inoltre, pare convinto che il prossimo video di Horizon Forbidden West ne annuncerà anche la data di rilascio. Non ci sono conferme sul periodo in cui sarà pubblicato questo trailer, sebbene QuimSix dice di sapere che sarà mostrato durante il corso di questa estate, quindi entro i prossimi mesi.

Come sempre, non ci sono conferme ufficiali in merito a queste possibilità, nonostante questa fonte si sia dimostrata abbastanza affidabile in passato. Per il momento, non possiamo che consigliarvi di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità in merito alla questione. God of War Ragnarok, il cui nome non è ancora ufficiale, sarà rilasciato durante il 2022 su PlayStation 5 e PlayStation 4, e così anche Horizon Forbidden West, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali in merito alla data di lancio.