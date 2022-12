Le comunità online non sono solamente dei luoghi con cui ritrovarsi con gli amici, ma anche dei veri e propri mezzi per diffondere odio, antisemitismo e bullismo. Anche Steam non è immune dal proliferare di persone che divulgano della vera e propria propaganda criminale e ora anche il governo degli Stati Uniti d’America se n’è accorto, con la senatrice Maggie Hassan che ha deciso di prendere in mano la situazione.

Come riportato da PC Gamer, Hassan ha scritto una lterra a Gabe Newell, proprietario di Valve, chiedendo un intervento e spiegazioni in merito a come Steam intende combattere il nazismo, la supremazia bianca, la misoginia e tanti altri comportamenti negativi presenti sulla piattaforma. “Valve dovrebbe prendere dei provvedimenti per prevenire la diffusione di questi contenuti, specialmente vista la relazione tra i commenti online e la violenza nel mondo reale. I contenuti estremisti si associano spesso a ideologie neo naziste, estremiste e di superiorità della razza”, si legge nella lettera di Hassan.

A cosa si riferisce con esattezza la senatrice? A tanti, piccoli dettagli inquietanti, come per esempio la presenza del numero 88 nei nickname. Negli ambienti di estrema destra, la cifra 88 indica HH, ovvero Heil Hitler. In aggiunta, stando ad alcune ricerche, i ragazzi tra i 13 e i 17 anni sono stati più volti esposti a propaganda di estrema destra, tra ideologia estremista e commenti razzisti.

Hassan ha chiesto a Gabe Newell di rispondere a questi dubbi entro il 15 gennaio 2023, ma non è la sola che ha chiesto spiegazioni. Un nutrito gruppo di democratici ha infatti deciso di scrivere a Electronic Arts, Activision Blizzard e molti altri editori per chiedere spiegazioni in merito alla crescita di questo fenomeni. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.