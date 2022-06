Le truffe nel mondo dei videogiochi sono sempre dietro l’angolo, ma quello accaduto a Itch.io ha davvero dell’incredibile. Come riportato da PC Gamer, infatti, il sito web è stato letteralmente copiato da un webmaster, che ora vende alcuni dei videogiochi presenti sulla piattaforma senza il consenso dei creatori. Una storia assurda, che evidenzia diversi reati in merito.

Andiamo con ordine: la copia di Itch.io si chiama W3itch.io ed è sostanzialmente una copia carbone del sito originale. Le differenze? La mancanza di autorizzazione alla vendita per certi giochi e l’accettazione di criptovalute come metodo di pagamento. Un po’ strano, non trovate? In realtà no: l’intero sito è ovviamente una truffa, che utilizza la FOMO (Fear of Missing Out) del Web3 per poter guadagnare un po’ di soldi da utenti inconsapevoli. Le criptovalute poi sono difficilmente rintracciabili e questo facilità il compito del truffatore.

L’autore (o gli autori) del progetto hanno cercato di giustificarsi su Twitter. “Ci dispiace aver copiato l’UI di Itch.io. I due progetti sono però completamente differenti”, le parole emanante sul social network. Parole che ovviamente sanno di giustificazione, ma non riescono a spiegare la troppa somiglianza tra i due progetti. Insomma, forse c’è ancora un po’ di strada da fare.

Al di là della grafica e del nome copiato, la cosa più grave restano ovviamente i videogiochi rubati e venduti senza nessuna autorizzazione. Si tratta di un reato vero e proprio e la speranza è che tutti gli sviluppatori possano dissociarsi da questa pratica e che riescano, in qualche modo, a denunciare i creatori. Questo episodio dimostra, ancora una volta, che il Web3 è ancora ben lontano dall’essere regolamentato e controllato. Forse, prima di parlare di innovazione totale, bisognerebbe riuscire a mettere in piedi una struttura che sia quantomeno legale. Per ora, state alla larga dal clone e acquistate i videogiochi indie solo su Itch.io.