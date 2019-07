Need for Speed Heat è il nuovo capitolo del 2019?

Need for Speed Heat è il nuovo capitolo della serie in uscita nell'autunno 2019? I rumor sul nuovo gioco sono in realtà poco credibili: ecco perché.

L’esistenza di un nuovo Need for Speed non è ancora stata confermata del tutto, ma negli ultimi mesi si è spesso speculato sul suo nome e sull’uscita, che dovrebbe avvenire durante il prossimo autunno. Ora, tramite le pagine di un sito di e-commerce austriaco (Gameware), emerge quello che a prima vista potrebbe sembrare un leak: il prossimo capitolo della serie si chiamerà Need for Speed Heat. Sarà così?

In verità, pare alquanto improbabile. Come potete vedere nel tweet poco sotto, il nome del gioco è da tempo uno dei più chiacchierati della community ed è quindi probabile che il negozio l’abbia scelto per questo motivo e non perché ha ottenuto informazioni da fonti interne. Inoltre, la cover usata nella pagina prodotto è quella di un update di un vecchio Need for Speed. Infine, anche il logo è una produzione di un fan, nello specifico di BlackPanthaa che lo ha realizzato per un proprio video, con finalità unicamente decorative.

– Need for Speed Heat has been a name speculated and run wild by the community

– Cover art is from an old Need for Speed No Limits update

– Logo is based off @BlackPanthaaYT's NFS19 speculation videos At least they're right about the year and consoles though — The Nobeds (@TheNobeds) July 30, 2019

Ancora una volta, quella che a un primo acchito potrebbe sembrare una fuga di notizie è invece solo un rumor senza fondamento. Probabilmente il sito ha voluto creare una pagina placeholder, come fatto dal sito svedese che ha messo in prenotazione PS5, oppure il suo scopo era solo quello di farsi un po’ di pubblicità.

Indipendentemente da tutto, per ora non ci sono informazioni ufficiali a riguardo del prossimo Need for Speed. Dovremo attendere fino a quanto Electronic Arts non deciderà di sbottonarsi un po’.