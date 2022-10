Need for Speed Unbound sta iniziando a premere sull’acceleratore anche in fatto di marketing. Dopo molte informazioni diffuse nel corso delle ultime settimane e relative all’ambientazione di Lakeshore e al comparto multiplayer, Criterion Games e EA hanno diffuso un nuovo video di gameplay dedicato ad un elemento molto atteso per il gioco. Il nuovo video, infatti, mostra in azione le forze dell’ordine, pronte a metterci i bastoni tra le ruote ad ogni infrazione.

Si tratta di un elemento di cui si era già vociferato in precedenza ma, finalmente, vediamo la polizia in azione per le strade di Lakeshore. Stando alle immagini mostrate dal team di sviluppo, le forze dell’ordine saranno piuttosto agguerrite e pronte a mettere a ferro e fuoco la città pur di fare rispettare la legge. Dovremo, infatti, sgasare come non mai se vogliamo sfuggire agli inseguimenti e alla brutalità degli agenti. Il video, ci permette di apprezzare una serie di scene tratte da svariate cacce all’uomo che mettono in luce le molte possibilità offerte dal gameplay di Need for Speed Unbound.

Gli inseguimenti della polizia sono uno degli elementi caratteristici per la serie automobilistica di EA. Molti dei titoli più amati come Most Wanted o nelle serie Underground e Carbon, infatti, ci hanno visto in duri confronti con gli agenti e i fan sono sicuramente felici per questo imminente ritorno. Dal video gameplay di Need for Speed Unbound, inoltre, possiamo apprezzare lo stile incentrato sulla cultura graffiti che il titolo di Criterion e EA metterà in scena. Gli effetti visivi sono intriganti e danno un maggior senso di originalità al titolo, anche se sarà possibile disattivarli.

Need for Speed Unbound (che potete prenotare su Amazon) è in arrivo il 2 dicembre 2022 e sarà disponibile soltanto per la nuova generazione. Gli utenti PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC potranno godere di una risoluzione in 4K e 60fps nel nuovo capitolo della serie.