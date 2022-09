La giornata di ieri è stata molto ricca di annunci videoludici di ogni tipo e per ogni gusto. Tra un nuovo Nintendo Direct e uno State of Play i fan delle due compagnie nipponiche hanno potuto dare uno sguardo abbastanza approfondito a quelli che sono i titoli in arrivo nei prossimi mesi. Restando sull’appuntamento targato Nintendo, c’è chi ha notato che oltre ai titoli presentati ci sarebbe stato anche spazio per Metroid, ve ne siete accorti?

Il più recente Nintendo Direct ha messo in luce una moltitudine di videogiochi diversi. I momenti ad alto tasso di entusiasmo, però, sono stati: l’annuncio del nuovo Fire Emblem Engage, Miyamoto che ci presenta un primo teaser di Pikmin 4 e il ritorno sulle scene del nuovo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, con tanto di reveal del nome ufficiale e data di lancio. Ma a quanto pare c’è stato di più, dato che c’è chi ha scovato un possibile indizio su Metroid.

A mostrarci questa rivelazione è stato l’utente conosciuto su Resetera come ‘Vylder’, il quale ha pubblicato uno screenshot di un momento preciso del Direct. Durante l’annuncio del ritorno di 007 Goldeneye all’interno del catalogo di giochi Nintendo 64, è possibile vedere in alto a sinistra il logo di Metroid. Si tratta dell’immagine utente dell’account Nintendo, ma è sicuramente curioso notare come la casa di Kyoto abbia scelto proprio quell’immagine lì tra tutte quelle disponibili.

Un’altra coincidenza alquanto particolare è notare la dicitura ‘P1’, che potrebbe riferirsi tranquillamente al Player 1, ma alcuni appassionati ci hanno visto un chiaro riferimento al primo capitolo alla saga Metroid Prime. Semplice easter egg per citare uno dei propri brand più noti, o un vero e proprio rimando a quello che sarà uno dei prossimi annunci di peso di Nintendo? Ad oggi è difficile dare una risposta a questo quesito e non vogliamo dare false speranze ai fan della serie con protagonista Samus Aran, ma è sicuramente curioso notare questo dettaglio che potrebbe essere sfuggito a molti.