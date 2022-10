Sono passati pochissimi giorni dalla chiusura di Google Stadia e già si comincia a parlare di un possibile concorrente di Xbox Cloud Gaming. Parliamo di Netflix, che già da diverso tempo si è approcciata a questa industria, ma che ora starebbe pensando di espandere l’offerta sfruttando proprio il gioco in streaming. A svelarlo è il vice presidente del settore games della società che si occupa di streaming video, durante una conferenza avvenuta nel corso di questi giorni.

Le parole del vice presidente Verdu sono state d’altronde molto chiare. “Stiamo seriamente esplorando il cloud gaming e come offrirlo ai nostri utenti, così possiamo raggiungere i membri su TV e PC”, le parole del dirigente. In effetti, una cosa che molti sottovalutano è l’offerta dei giochi Netflix. Al momento le produzioni della casa sono disponibili solamente su mobile, siano essi Android o iPhone. Appare chiaro dunque che una buona fetta di utenti resti tagliata fuori da questa offerta (soprattutto coloro in possesso di uno smartphone non proprio performante), e il cloud gaming può effettivamente essere una risposta in tutto e per tutto.

Chiaramente non si tratta di un’aggiunta che può essere fatta a cuor leggero. “Approcciamo il tutto esattamente come abbiamo fatto su mobile, che resta un settore che controlliamo con intelligenza, umiltà e con molte riflessioni”, ha aggiunto Verdu. E come possiamo dare torto alla figura dirigenziale? Il cloud gaming è un settore complicato, così come lo è entrare in un’industria del genere, dominata molto spesso da questioni complesse e che fin dalla sua nascita sono state ignorate, salvo poi ritrovarsi improvvisamente con diversi “watch dogs” sulle loro tracce.

Oltre al cloud gaming, Netflix ha cominciato anche una strategia di acquisizioni decisamente importanti, che stanno portando i loro frutti. La scalata verso il successo è ancora lunga, ma l’approccio della società sembra quello corretto.