Netflix sposa i videogiochi, ecco dove si potranno giocare i primi titoli

Negli scorsi giorni ha iniziato a spargersi in rete un’insistente voce sull’espansione di Netflix anche nel mondo del gaming. È bastato poco che la compagnia americana andasse a confermare questi rumor, dandoci anche alcuni primi importanti dettagli su come verrà strutturato questo nuovo modo di fare intrattenimento del colosso delle serie TV, dei documentari, dei film e ora anche dei videogiochi in streaming, a quanto pare.

A svelare in forma ufficiale questo passaggio al mondo del gaming è stata la stessa Netflix con una lettera destinata ai propri investitori, all’interno della quale è stato dichiarato quanto segue: “Consideriamo i videogiochi una nuova categoria di contenuti per noi, simile alla nostra espansione in film originali, prodotti d’animazione e serie TV. I giochi saranno inclusi nell’abbonamento Netflix senza costi aggiuntivi. Inizialmente, ci concentreremo principalmente su giochi per dispositivi mobile.”

L’esperienza videoludica di casa Netflix muoverà i suoi primi passi all’interno dei dispositivi mobile, ma al momento non è stata rilasciata alcuna informazione in più. Non sappiamo, quindi, che tipo di esperienze videoludiche saranno presenti fin dai primi giorni, in che quantità o con che cadenza questo catalogo verrà rimpolpato. Quel che è certo, è che la compagnia è sempre più aperta a supportare ogni forma d’intrattenimento moderna.

Già in passato la società aveva riconosciuto l’importanza dei videogiochi, con il co-CEO Reed Hastings che disse di essere più in competizione con Fortnite rispetto ad HBO. C’è anche da dire come sia già capitato che Netflix investisse su esperienze interattive da proporre nel proprio catalogo, basti pensare a Black Mirror: Bandersnatch e Carmen Sandiego. Insomma, sembra che la grande N rossa stia per darci dentro anche con i videogiochi, e noi non vediamo l’ora di scoprire più dettagli su questa prossima mossa che interessa uno dei medium più caldi e attraenti sulla piazza.