New World ha un modo alternativo per viaggiare veloce, ma non piacerà ai vostri PG

In questi giorni gli appassionati di MMORPG si stanno divertendo un mondo con New World, la nuova grande opera degli Amazon Games Studios. In solamente poche ore il titolo si sta dimostrando all’altezza dell’attesa, con milioni e milioni di giocatori che stanno riempiendo i server di gioco ad ogni ora della giornata.

Mentre i giocatori stanno iniziando a familiarizzare con New World, alcuni di essi sono riusciti a scovare un modo alternativo per viaggiare velocemente per la mappa in modo molto più conveniente rispetto all’utilizzo del fast travel ufficiale del gioco.

Il tutto richiede ai giocatori di far fuori i propri personaggi, così da permettere di spostarsi per la mappa di gioco in tutta comodità senza attivare il sistema di fast travel.

Ovviamente la situazione ha già raggiunto molti appassionati, alcuni dei quali si stanno divertendo a prendere in giro simpaticamente la situazione con varie battute e meme.