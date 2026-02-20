Siete appassionati di simulatori di guida? Il Next Level Racing F-GT Formula and GT Simulator Cockpit è in offerta su Amazon a 441,05€ invece di 549€, con uno sconto del 20%. Questo cockpit presenta un telaio rigido in acciaio verniciato a polvere e un sedile da corsa premium con regolazioni multiple. Compatibile con le principali periferiche Thrustmaster, Logitech e Fanatec, offre 8 piedini regolabili e supporto per cambio incluso.

Next Level Racing F-GT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Next Level Racing F-GT è la soluzione ideale per gli appassionati di simulazione racing che desiderano un'esperienza di guida realistica e versatile. Questo cockpit si rivolge sia ai piloti virtuali che prediligono le monoposto Formula, sia a chi ama le auto GT, grazie alla sua configurazione regolabile che permette di passare da una posizione all'altra. Se cercate un supporto stabile e professionale per le vostre sessioni di gioco, capace di ospitare tutte le principali periferiche racing del mercato come Thrustmaster, Logitech e Fanatec, questo prodotto saprà soddisfare le vostre aspettative senza compromessi sulla qualità costruttiva.

Con uno sconto del 20% che porta il prezzo da 549€ a 441,05€, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole eliminare vibrazioni e movimenti indesiderati durante le gare più intense. Il telaio rigido in acciaio verniciato, il sedile premium con supporto lombare e gli otto piedini regolabili garantiscono stabilità assoluta e comfort prolungato anche nelle sessioni più lunghe. È particolarmente consigliato a chi possiede già un volante e pedali di qualità e desidera valorizzarli con una postazione dedicata, oppure a chi sta costruendo il proprio setup da zero e cerca una base solida e duratura nel tempo.

Il Next Level Racing F-GT Formula and GT Simulator Cockpit vi offre un telaio rigido in acciaio verniciato di alta qualità con sedile da corsa premium. Include 3 livelli di regolazione per volante, pedali e sedile, più 8 piedini regolabili in altezza per la massima personalizzazione. È compatibile con tutti i principali volanti come Thrustmaster, Logitech e Fanatec.

