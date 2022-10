Considerato da tantissimi giocatori come l’erede spirituale di Dead Space (che sarà protagonista di un remake in arrivo a gennaio 2023), The Callisto Protocol sarà davvero nelle mani dei giocatori il 2 dicembre 2022. Nel corso della giornata odierna, infatti, Striking Distance e Krafton hanno ufficialmente annunciato l’entrata in fase gold dell’horror ambientato nello spazio.

L’annuncio è arrivato nel corso della serata di oggi, venerdì 21 ottobre 2022, con un breve post pubblicato sui social network ufficiali del titolo. “Siamo emozionati di annunciarvi che The Callisto Protocol è entrato in fase gold. Tutto il team di sviluppo vi ringrazia per il vostro supporto e la vostra attesa verso il gioco. Non vediamo l’ora che incontriate l’orrore che vi aspettate nella prigione di Black Iron il 2 dicembre 2022”, si legge nello stringato comunicato stampa lanciato in queste ore.

La notizia chiude un periodo non proprio felice per The Callisto Protocol, con Glen Schofield (autore e game designer) che si era schierato a favore del crunch. Un’uscita che ha fatto molto scalpore, tanto da spingere Schofield a ritrattare completamente e a fare marcia indietro. Il team di sviluppo ha voluto dire la sua anche sulla questione dei 30 frame al secondo, ribadendo che il loro gioco girerà invece a 60 frame al secondo su qualsiasi piattaforma next gen, anche Xbox Series S.

We are thrilled to announce that #thecallistoprotocol has gone gold! On behalf of everyone at @sd_studios, thank you for your support and excitement. We can't wait for you to face the horrors waiting in Black Iron Prison on December 2nd. pic.twitter.com/NfHSWexvyx — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) October 21, 2022

Come abbiamo già ribadito all’interno della notizia, The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022. Il gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series. Inizialmente il gioco doveva essere ambientato nell’universo di PUBG, complice Krafton, che è il publisher del Battle Royale. Il progetto è però cresciuto così tanto che alla fine Striking Distance e il publisher hanno deciso di distaccarlo dall’universo dello shooter competitivo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.