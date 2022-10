Grazie a diversi servizi online come Just Eat e Glovo, è diventato nettamente più semplice ordinare una pizza a domicilio. In America però sono molto più avanti di noi, tanto che ora è possibile ordinare una pizza di Domino’s direttamente dentro Oblivion, uno dei migliori giochi di ruolo mai prodotti da Bethesda. Purtroppo non si tratta di una partnership ufficiale, ma di una mod realizzata da un utente, che però è decisamente curiosa.

Come funziona questa mod? Molto semplicemente viene aggiunto un personaggio all’interno di Oblivion, che vi permette di inoltrare un ordine per ricevere a casa una pizza di Domino’s. Al momento ci sono delle ovvie limitazioni: la mod vi consente di ordinare solamente un menu, composto da pizza, bevanda e 8 pezzi di pane all’aglio. Il tutto al costo di 28,23 Dollari, tasse e costo di consegna incluso. Teoricamente sarebbe possibile anche modificare l’ordine, ma occorrono conoscenze di programmazione che probabilmente non tutti hanno.

La mod solleva però un altro, importante interrogativo. Mentre in Italia è ancora di uso comune utilizzare i contanti per pagare una consegna a domicilio, in America e nel resto del mondo si utilizzano le carte di credito. Per utilizzare la mod e ordinare una pizza dentro Oblivion è necessario inserire i dati della propria carta, cosa che rende ovviamente il tutto meno sicuro ma comunque meritevole di un tentativo, a patto di prendere le giuste precauzioni. Resta sicuramente un esperimento interessante, che potrebbe rivelarsi poco utile ma molto curioso.

Ordinare una pizza in Oblivion è oramai una realtà, ma ora ci aspettiamo che un simile sistema possa essere esteso anche a Starfield, il prossimo gioco di ruolo di casa Bethesda ambientato nello spazio. Il titolo uscirà nel corso del 2023 per console Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.