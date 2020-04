NieR Automata: gratuito per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass a partire da oggi

Lo scorso fine settimana gli appassionati della saga di NieR hanno avuto una scorpacciata di notizie riguardanti il brand ideato da Yoko Taro. Oltre all’annuncio della riedizione del primo capitolo NieR Replicant e NieR Reincarnation per il mercato mobile, è stato confermato l’arrivo di NieR Automata all’interno del catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass, e uno dei videogiochi d’azione più apprezzati del 2017 è disponibile sul servizio Microsoft a partire da oggi.

NieR Automata, che ha fatto segnare dei record di vendite non indifferenti per la saga, era già approdato sia su PlayStation 4 che su PC, ma mai sulla console di casa Microsoft. Con quest’ultima aggiunta al Game Pass, il titolo sviluppato da Platinum Games approda anche su Xbox One nella sua versione Become ad Gods Edition che, oltre a includere il gioco completo, vede l’aggiunta di tutti i DLC già rilasciati anche sulle altre piattaforme.

Questa novità all’interno del catalogo di Xbox Game Pass, insieme a gran parte della saga di Yakuza, è tutto dovuto al lancio del servizio di Microsoft anche in terra nipponica, dove Xbox One non ha mai trovato un grande successo in termini di vendite e di affezionamento da parte del pubblico giapponese.

Vi ricordiamo che, se siete abbonati al servizio Xbox Game Pass, da oggi potete scaricare e giocare gratuitamente a NieR Automata. Se invece volete scoprire quali altri titoli sono inclusi nel catalogo del servizio, potete trovare tutto dentro la nostra lista completa e aggiornata. Cosa ne pensate dell’aggiunta di NieR Automata su Xbox Game Pass?