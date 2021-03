Nier Automata: la versione PC su Game Pass è migliore di quella Steam

In questi ultimi giorni sono stati annunciati una marea di nuovi giochi in arrivo sul servizio Xbox Game Pass. Ormai le piattaforme su cui è possibile usufruire del servizio sono stra-colme di esperienze di varia natura. Sia su console, che su PC e si dispositivi mobile tramite xCloud, gli abbonati al Game Pass avranno da giocare parecchie novità in questi e nei prossimi giorni, e tra questi titoli spunta anche uno dei giochi più stupefacenti degli ultimi anni: Nier Automata.

Il capolavoro firmato Yoko Taro era già presente su Xbox Game Pass, ma nella versione console, mentre i giocatori PC potevano acquistare il gioco solamente su Steam. Ora, invece, anche gli abbonati che giocano su PC usufruendo del Game Pass avranno a disposizione Nier Automata, ma non è tutto. La versione del gioco che si trova sul pass sembra essere migliore rispetto a quella Steam.

Da quanto sappiamo al momento, la versione di Nier Automata su Game Pass per PC si basa sulla Become as Gods Edition uscita nel 2018, mentre su Steam è possibile trovare la versione Game of the YoRHa Edition uscita nei primi mesi del 2019. Oltre questa diversità, su Game Pass il gioco Square non è affetto dai vari problemi presenti nel titolo acquistabile su Steam, ma non ci si ferma qua.

La versione Xbox Game Pass offre in più una modalità a schermo intero senza bordi e il supporto a FidelityFX, che presenta immagini di gioco più nitide. Infine, il titolo sembra andare in modo più fluido rispetto alla versione Steam e non soffre di instabilità in alcune cut-scene pre-renderizzate, nonostante siano ancora bloccati i 60 fps.