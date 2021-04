NieR Replicant: il nuovo trailer svela le novità introdotte

Questa è una settimana molto importante per i fan del folle e visionario universo creato da Yoko Taro. Ancora pochi giorni e i fan potranno finalmente stringere tra le mani la propria copia di NieR Replicant, il remake del primissimo capitolo del franchise uscito nel 2010. Dopo il grande successo di Automata, la saga ha trovato un ottimo riscontro in un’ampia community e le storie affascinanti scritte da Taro hanno saputo fare breccia nei cuori di moltissimi giocatori.

Tra tutti i remake, NieR Replicant ha il grande pregio di riportare sul mercato un titolo molto complesso da recuperare oggi. Oltre a permettere a una grossa fetta di appassionati di vivere in prima persona il primo capitolo di questa saga, Square Enix ha deciso di inserire tutta una serie di novità all’interno del gioco originale datato 2010. Per farci scoprire in anticipo queste aggiunte, la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer.

Aspetto visivo, grafica e parti di storia non saranno le uniche modifiche apportate dal team di sviluppo. Con NieR Replicant i giocatori che hanno già affrontato il titolo originale a suo tempo avranno anche molte aggiunte da esplorare. Nel trailer è stato mostrato il Dungeon 15 Nightmares, che in passato faceva parte di uno dei DLC del gioco del 2010. Oltre a ciò saranno presenti anche costumi e armi completamente nuove, alcune delle quali prelevate direttamente da NieR Automata.

Infine, NieR Replicant andrà ad aggiungere quello che è stato definito come l’Episodio Mermaid, una storia già presente nella versione originale ma che in questa revisione del primo NieR è stata inserita all’interno all’interno del tutto in un modo diverso. Vi ricordiamo che NieR Replicant uscirà questo venerdì 23 aprile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC.