Ninja Gaiden 2 Black: il remake è disponibile da ora

Microsoft ha presentato e rilasciato a sorpresa il remake di Ninja Gaiden 2 Black durante il Developer_Direct 2025. Il gioco è ora disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e ovviamente è incluso nel Game Pass, offrendo ai fan un'esperienza di gioco rinnovata e migliorata.

Originariamente pubblicato nel 2008 per Xbox 360, Ninja Gaiden 2 era noto per la sua intensa azione e le battaglie frenetiche. Questa nuova versione, denominata Ninja Gaiden 2 Black, presenta una grafica completamente ricreata utilizzando l'Unreal Engine 5, mantenendo al contempo lo stile distintivo dell'originale.

Ninja Gaiden 2 Black è un ponte verso il futuro della serie.

Una delle novità più interessanti è la possibilità di giocare non solo con il protagonista Ryu Hayabusa, ma anche con Ayane, Momiji e Rachel, ampliando così le opzioni di gameplay. Questa aggiunta offre ai giocatori una varietà di stili di combattimento e prospettive narrative.

Il gioco è incluso nel servizio Xbox Game Pass fin dal lancio, ovvero da oggi, e supporta la funzione Xbox Play Anywhere. Ciò significa che con un singolo acquisto, i giocatori possono accedere al titolo su console, cloud e PC, con la possibilità di condividere i salvataggi tra le piattaforme.

L'uscita di Ninja Gaiden 2 Black arriva in un momento strategico, preparando il terreno per Ninja Gaiden 4, il quarto capitolo presentato nella giornata di oggi sempre da Microsoft. Questo remake offre ai fan l'opportunità di rivivere uno dei capitoli più amati della più recente trilogia dedicata la longevo franchise, in una nuova veste che farà la gioia dei fan che, nel mentre, inganneranno l'attesa per il prossimo capitolo della serie.