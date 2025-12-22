Su Amazon trovate NINJA GAIDEN 4 – Deluxe Edition per PlayStation 5 a un prezzo davvero interessante: solo 62,99€ invece di 89,99€, con uno sconto del 30%. Questa edizione include il gioco base su disco e numerosi contenuti esclusivi tramite codice: skin speciali per Yakumo e Ryu, 50.000 NinjaCoin bonus e contenuti futuri. Un'occasione imperdibile per vivere l'azione intensa della celebre serie ninja, con la qualità grafica della nuova generazione e il gameplay dinamico firmato Team Ninja e PlatinumGames.

Ninja Gaiden 4, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di NINJA GAIDEN 4 – Deluxe Edition è particolarmente consigliato agli appassionati di giochi d'azione che cercano un'esperienza di combattimento impegnativa e gratificante. Questa edizione rappresenta la scelta ideale per chi desidera immergersi completamente nell'universo ninja con contenuti esclusivi: oltre al gioco completo su disco, vi aspettano skin uniche per Yakumo e Ryu, potenziamenti per le armi, 50.000 NinjaCoin bonus e accesso ai futuri contenuti aggiuntivi. Se apprezzate la precisione nei combattimenti e amate essere ricompensati per le vostre strategie, questa edizione deluxe vi offrirà tutto il necessario per dominare le battaglie contro un'orda infinita di nemici nella Tokyo futuristica.

Questo titolo soddisfa le esigenze di chi cerca un'azione dinamica e visivamente spettacolare, grazie alla collaborazione tra Team Ninja e PlatinumGames che garantisce un sistema di combattimento fluido ed elettrizzante. È perfetto per i veterani della serie che vogliono rivivere l'intensità classica con uno stile moderno, ma anche per i nuovi giocatori desiderosi di scoprire perché NINJA GAIDEN è considerato un punto di riferimento nel genere action. Con uno sconto del 30% che porta il prezzo a soli 62,99€, questa edizione deluxe rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole vivere un'avventura ninja completa senza compromessi.

Preparatevi a tuffarvi nel mondo di NINJA GAIDEN 4 – Deluxe Edition per PlayStation 5, dove vi aspetta un'azione frenetica e combattimenti mozzafiato. Questa edizione include il gioco su disco e un codice per contenuti esclusivi: skin uniche per Yakumo e Ryu, skin per le armi, 50.000 NinjaCoin bonus e accesso a contenuti futuri.

Vedi offerta su Amazon