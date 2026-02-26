Su Amazon è disponibile il set LEGO Technic Kawasaki Ninja H2R (42170), un modellino in scala 1:8 ricco di dettagli straordinari: sterzo funzionante, sospensioni, cambio a 2 velocità, motore a 4 pistoni e turbocompressore. Adatto a bambini e bambine dai 10 anni, include anche un cavalletto per l'esposizione. Ora disponibile a soli 63,99€ con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 79,99€.

LEGO Technic Kawasaki Ninja H2R, chi dovrebbe acquistarla?

Il set LEGO Technic Kawasaki Ninja H2R è consigliato a tutti i ragazzi e ragazze dai 10 anni in su appassionati di costruzioni e motori. È la scelta ideale per chi ama le moto da corsa e desidera un modello in scala 1:8 ricco di dettagli autentici, come lo sterzo funzionante, le sospensioni, il cambio a 2 velocità e il motore articolato a 4 pistoni con turbocompressore. Perfetto anche come pezzo da esposizione grazie al cavalletto incluso e alle decorazioni originali con il logo Kawasaki.

Questo set soddisfa l'esigenza di un regalo di qualità per giovani fan del mondo LEGO e delle due ruote, combinando il piacere della costruzione con un risultato finale da collezione. Con uno sconto del 20%, passando da 79,99€ a 63,99€, rappresenta un'opportunità interessante per chi cerca un gioco stimolante e duraturo. L'app LEGO Builder supporta i costruttori con istruzioni in 3D, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente e accessibile.

Il LEGO Technic Kawasaki Ninja H2R 42170 è un modello in scala 1:8 ricco di dettagli: sterzo funzionante, sospensioni, cambio a 2 velocità, motore a 4 pistoni e turbocompressore. Adatto a bambini da 10 anni.

Vedi offerta su Amazon