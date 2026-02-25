Su Amazon è disponibile una straordinaria offerta su F1 25 Iconic Edition per PC, il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship 2025. La versione Iconic Edition include contenuti esclusivi come il Pacchetto paraurti F1 World, livree della stagione 2025 e l'evento "Re di Silverstone" dedicato a Lewis Hamilton. Lo sconto del 50% porta il prezzo da 79,99€ a soli 39,99€, un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1!

F1 25 Iconic Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

F1 25 Iconic Edition per PC è il titolo ideale per tutti gli appassionati di Formula 1 che desiderano vivere l'emozione del Campionato Mondiale FIA 2025 in modo completo e coinvolgente. È consigliato a chi ama le simulazioni sportive di alto livello e vuole avere accesso a contenuti esclusivi, come livree ufficiali, eventi speciali e la modalità Carriera Scuderia 2.0, ora aggiornata con le novità più attese dalla community.

Con uno sconto del 50%, passando da 79,99€ a soli 39,99€, questa edizione rappresenta un acquisto eccellente per chi vuole vivere la stagione 2025 senza compromessi. La modalità Braking Point soddisfa chi cerca una narrazione coinvolgente, con scenari alternativi e scelte che influenzano la storia. Gli appassionati di personalizzazione troveranno nella Iconic Edition un pacchetto ricco di contenuti extra, rendendola la scelta perfetta per chi vuole tutto il meglio dell'esperienza F1 su PC.

F1 25 Iconic Edition è il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship 2025 per PC, distribuito tramite codice EA App. Include la modalità Carriera Scuderia 2.0, il nuovo capitolo di Braking Point e contenuti esclusivi bonus.

