Nintendo annuncia una diretta sui giochi indie per il 23 gennaio

Nintendo è rimasta in silenzio, ultimamente, riguardo alla possibilità di un Nintendo Direct. Ora, scopriamo che la nostra sete di novità sarà in parte placata da una diretta legata al mondo dei videogame indie. Tramite la pagina Twitter di Nintendo of Europe, veniamo informati che l’Indies Showcase andrà in onda domani, 23 gennaio, alle 15.00 ora italiana.

Normalmente, gli eventi a tema indie di Nintendo sono particolarmente densi di rivelazioni, quindi le aspettative sono alte. Lo scorso agosto, la casa di Kyoto ha messo in mostra grandi titoli come Monster Boy and the Cursed Kingdom, Moonlighter, This War of Mine, Slay the Spire e molti altri.

Tomorrow at 15:00 CET, watch a new #IndieHighlights video showcasing some of the indie games arriving on #NintendoSwitch in 2019! Visit Indie Highlights hub: https://t.co/vVLS2N7xqq pic.twitter.com/UqlinyulzG — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) January 22, 2019

Speriamo quindi che domani avremo modo di ricevere nuove informazioni su altri grandi titoli indipendenti in uscita. Non ci resta che attendere e vedere cosa ha in serbo per noi la grande N. Di cosa sperate si parli?