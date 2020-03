Nintendo Direct: data del nuovo IndieWorld di marzo svelata

Anche se ormai il 2020 è iniziato da un po’ Nintendo non ha ancora svelato le sue prossime mosse (in materia di uscite). Sono ormai mesi che i giocatori si chiedono se effettivamente un Direct dedicato alle future uscite sarà ufficializzato in tempi brevi dalla casa di Kyoto. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di 2 possibili “mini-conferenze” Nintendo che prenderanno parte durante le prossime settimane. Durante la giornata di oggi abbiamo avuto la conferma che (almeno) un Nintendo Direct si svolgerà durante la settimana attuale.

Il tutto è stato ufficializzato da Nintendo stessa che, attraverso un Tweet ha ufficializzato l’arrivo di un Direct dedicato al mondo degli Indie. La presentazione IndieWorld si svolgerà durante la giornata di domani 17 Marzo, a partire dalle ore 18.00. La Nintendo Direct dovrebbe durare circa una ventina di minuti e si focalizzerà (ovviamente) sui vari titoli indie in arrivo sulla piattaforma ibrida.

È in arrivo una nuova presentazione #IndieWorld! Sintonizzati alle ore 18:00 di domani per circa 20 minuti di nuove informazioni sui prossimi giochi indie per #NintendoSwitch. 🎥 Torna su questa pagina domani per seguire la diretta: https://t.co/QTdHkd0iiG pic.twitter.com/noLxeCPlpj — Nintendo Italia (@NintendoItalia) March 16, 2020

“È in arrivo una nuova presentazione #IndieWorld! Sintonizzati alle ore 18:00 di domani per circa 20 minuti di nuove informazioni sui prossimi giochi indie per #NintendoSwitch.” Non sappiamo esattamente che titoli andranno a coprire i 20 minuti della conferenza dedicata. Tuttavia, conoscendo Nintendo (e ricordandoci le passate Direct) possiamo sicuramente aspettarci qualche sorpresa.

Con l’arrivo di questa specifica Nintendo Direct dedicata agli Indie, qualcosa ci fa pensare che anche la seconda Direct (dedicata ai titoli AAA) potrebbe rivelarsi una verità concreta. Ci tocca soltanto aspettare per vedere come le cose andranno ad evolversi. Se siete interessati a scoprire tutte le singole novità riguardanti la Direct di domani, vi ricordiamo di sintonizzarvi a partire dalle ore 18 sul canale YouTube di Nintendo. Inoltre, sul nostro sito troverete tutte le singole notizie che verranno fatte durante la diretta di domani!