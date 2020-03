Nintendo Direct: a marzo ci saranno due eventi, secondo i rumor

È proprio così, il prossimo Nintendo Direct è in lavorazione da parte della casa di Kyoto. L’evento non è stato ancora confermato, ma da ciò che sta trapelando nelle ultime ore sembra proprio che Nintendo sia nella fase finale di organizzazione dell’evento, che molto probabilmente sarà annunciato entro le prossime due settimane.

Alcune fonti, infatti, hanno confermato che il publisher si sta occupando di concludere la fase finale di assemblaggio della presentazione video. Il 18 e il 19 marzo, Nintendo potrebbe presentare al pubblico una nuovissima line-up di titoli Indie, mentre l’evento principale del 26 marzo mostrerà nuovi titoli AAA e AA first e third party.

Inoltre, secondo sempre quanto riportato da alcune fonti, potrebbe essere organizzato un Nintendo Direct tradizionale, previsto nella giornata del 26 marzo. Ovviamente, vi comunichiamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, o almeno fino alla conferma ufficiale del Nintendo Direct da parte dello stesso publisher.

Vi ricordiamo come l’ultimo appuntamento, svoltosi nel mese scorso, è stato incentrato solo su Animal Crossing: New Horizons, mettendo a soqquadro i piani di chi si attendeva un Nintendo Direct generale con l’annuncio di nuovi titoli AAA. In effetti, siamo tutti in attesa di un corposo Direct che riveli finalmente i piani di questo 2020 da parte della casa di Kyoto.

La community Nintendo e tutti i suoi appassionati non vedono l’ora di saperne di più dopo i rumor non rivelatesi veritieri che prevedevano una diretta nel mese di febbraio. Proprio per questo motivo, vi avvisiamo ulteriormente di prendere tutto con la dovuta accortezza, dato che si tratta di semplici voci di corridoio ancora non confermate da nessuna fonte ufficiale.

Nel dubbio vi segnaliamo di continuare a monitorare le nostre pagine per eventuali prossime notizie sull’evento più atteso dall’intera community Nintendo. Nel frattempo, vi domandiamo se sarà questa la volta buona per l’annuncio ufficiale dell’evento. Lasciateci come sempre la vostra risposta nella sezione dedicata ai commenti.