Nintendo Switch Online si arricchisce con giochi N64 e… SEGA Mega Drive

Nel corso del Nintendo Direct della notte tra il 23 e il 24 settembre è stato annunciato l’implementazione nel parco titoli del Nintendo Switch Online di tantissimi nuovi giochi, inaspettatamente provenienti dal Nintendo 64 e addirittura dal SEGA Mega Drive.

I rumor alla fine erano parzialmente veri: si parlava di giochi del Game Boy inclusi nell’abbonamento del Nintendo Switch Online negli scorsi giorni, voci confermate da più fonti considerabili affidabili. Proprio una di queste fonti, quella contattata da Eurogamer, ha parlato anche di giochi provenienti da altre console. Ecco quindi che l’abbonamento online di Nintendo Switch e del nuovo modello OLED si arricchisce di numerosi titoli del Nintendo 64 e del SEGA Mega Drive.

A quanto pare per rivivere l’esperienza dei giochi delle vecchie console Sega e Nintendo, bisognerà acquistare una nuova versione dell’abbonamento online chiamata Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Per permettere di giocare come nelle console originali, Nintendo ha annunciato anche il rilascio di due nuovi vecchi pad: i controller originari di Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Tra i titoli disponibili è stato possibile vedere tanti vecchi giochi di Mario, ma anche Pokémon Snap, Street Fighter, Sonic e tanto altro. La nuova iscrizione include ovviamente anche i bonus già disponibili per il Nintendo Switch Online come i vecchi giochi NES e SNES, e sarà attiva a partire da ottobre. Di seguito elenchiamo la lista di giochi disponibili per il nuovo pacchetto aggiuntivo del Nintendo Switch Online:

Giochi Nintendo 64 disponibili al lancio

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operation: WinBack

Yoshi’s Story

Giochi Nintendo 64 disponibili prossimamente

Banjo-Kazooie

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Giochi SEGA Mega Drive al lancio

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castelvania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Strider

Le due console retro sono state formidabili avversarie nelle scorse generazioni videoludiche, e il loro scontro si concluse (anche per l’inserimento della PlayStation) con la dipartita di SEGA dal mercato delle console. Nel tempo però le due aziende giapponesi hanno rinsaldato i loro rapporti, e quest’oggi hanno confermato la loro profonda amicizia con la pubblicazione in tandem dei loro giochi retro nella nuova console ibrida di Nintendo. Durante il Nintendo Direct abbiamo avuto modo di conoscere anche il ritorno di Kirby e quello di Bayonetta, per altro già anticipato da un rumor uscito in giornata.