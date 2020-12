Nintendo: Miyamoto ha grande fiducia nei giovani della compagnia

Il 2020 di Nintendo non è sicuramente stato troppo emozionante. Dopo l’uscita di Animal Crossing New Horizons, che ha fatto segnare delle vendite da capogiro per diversi mesi consecutivi, la compagnia giapponese non ha rilasciato altre grandi killer application per Nintendo Switch. Questo è capitato anche a causa dell’epidemia di Coronavirus che ha influenzato parecchio anche l’industria videoludica.

Ora, all’interno della recente intervista con la redazione del The New Yorker, Shigeru Miyamoto è tornato a parlare del suo ruolo attuale nella compagnia e delle sue previsioni riguardo al futuro del colosso giapponese. Tra i passaggi più importanti dell’intervista, Miyamoto ha affermato di avere una grande fiducia nelle giovani generazioni dei dipendenti che lavorano attualmente all’interno della casa di Kyoto.

Stando alle parole di Miyamoto, le giovani generazioni che stanno lavorando in Nintendo hanno tutto quel che serve per portare avanti i principi su cui l’azienda ha sempre puntato. “Ci stiamo muovendo verso una posizione che garantirà che lo spirito di Nintendo venga tramandato con successo alle successive generazioni. Su questo ormai non me ne preoccupo più” ha dichiarato il creatore di Super Mario.

Inoltre, Miyamoto ha confermato di starsi dedicato, oltre che al parco a tema Super Nintendo World, alla ricerca di nuove esperienze, che è sempre ciò che lo ha spinto a creare alcuni dei franchise più amati e di successo dell’intera storia videoludica. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Miyamoto sul futuro della grande N? Pensate anche voi che le nuove generazioni sapranno mantenere l’iconico, ed inimitabile, carattere della compagnia di Kyoto? Dieci la vostra con un commento nella sezione dedicata.