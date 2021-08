Nintendo non rilascia nuovi Star Fox, i fan creano un gioco per PC

Sono ormai tanti anni che non si hanno notizie di Star Fox, la volpe spaziale di Nintendo. Alcuni appassionati, spazientiti dall’assenza di un gioco dedicato a Fox McCloud, hanno deciso di creare un gioco fanmade per PC usando il Freespace Open Engine.

Il progetto si chiama Star Fox Event Horizon, e sarà gratuito da scaricare quando i loro creatori completeranno lo sviluppo. Il gioco è in lavorazione da diverso tempo, ma stranamente Nintendo, che di solito è sempre molto restrittiva e punitiva anche nei confronti dei freeware, non ha ancora proferito parola: secondo le nostre ipotesi o ancora non è venuta a conoscenza del progetto, o semplicemente non ha nulla riguardo Star Fox in sviluppo nell’immediato e quindi ha deciso di non agire non sentendo i propri prodotti e il proprio marketing minacciati. In giro per internet in effetti possiamo trovare un mucchio di giochi gratuiti ispirati a brand di Nintendo, ma sono in pochi a soccombere alle restrizioni dell’azienda di Kyoto: pensiamo ad esempio a Prime 2D, gioco fanmade che ha chiuso i battenti qualche mese prima che venisse annunciato Metroid Dread.

Il team di Star Fox Event Horizon ha da poco rilasciato un nuovo video di gameplay, visibile sotto questo paragrafo, che mostra il primo livello Landmaster. Ciò che questi appassionati sono riusciti a realizzare utilizzando un engine gratuito è sicuramente straordinario, nonostante si noti il comparto grafico sia ancora un po’ grezzo. Il gameplay mostra una accesa fase di combattimento nei pressi di una ferrovia su un pianeta deserto alieno, tra tanti proiettili luminosi ed esplosioni.

Il video pubblicato sui social è a scopo dimostrativo e nella descrizione infatti si specifica che il progetto si muove ancora su vie sperimentali visto che stanno spingendo l’engine di gioco oltre il suo limite. Star Fox Event Horizon, in effetti, ancora non ha una finestra di uscita fissata, e gli sviluppatori assicurano che ci sia bisogno di molto tempo prima di poter avere un riferimento temporale.