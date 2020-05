Nintendo ammette potenziali ritardi a causa dell’epidemia di Covid-19

Recentemente, Nintendo ha dichiarato che lo sviluppo dei giochi avrà delle ripercussioni a causa del Coronavirus. Infatti, un recente rapporto di GamesIndustry.biz sembra dimostrare che una varietà di giochi attualmente in sviluppo subiranno dei ritardi, nonostante l’impatto del Coronavirus sulla produzione di Switch abbia iniziato a mostrare segni di diminuzione.

Secondo tale rapporto, il presidente della Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha recentemente affrontato il discorso durante una chiamata agli investitori, approfondendo in particolar modo l’impatto che il Coronavirus ha avuto sulla produzione di Switch negli ultimi due mesi. Come afferma il Presidente: “In questo momento, non siamo in grado di produrre interamente il numero di unità previste. Detto questo, ci sono segni di un graduale miglioramento, quindi prevediamo che l’impatto del COVID-19 sulla produzione diminuirà in modo significativo entro l’estate e che il volume che saremo effettivamente in grado di produrre durante l’anno si allineerà con le nostre previsioni di vendita delle unità per questo anno fiscale”.

Nonostante il graduale miglioramento relativo alla produzione di Nintendo Switch sia tangibile, Furukawa ha ribadito di riscontrare grandi limiti su ciò che può essere fatto da casa, situazione che non esclude ritardi sul rilascio dei titoli attualmente pianificati, proprio a causa dell’impatto che questo periodo storico ha sullo sviluppo dei giochi, sia in termini di componenti hardware che di software, aumentando la quantità di tempo impiegato per la realizzazione.

Nonostante ciò, la grande N non si ferma. Infatti, è stato da poco annunciato un nuovo gioco di Paper Mario per Nintendo Switch, chiamato Paper Mario: The Origami King, il cui lancio è previsto a luglio. È stata una vera sorpresa, in quanto il gioco è stato rivelato proprio questa settimana. Secondo quanto dichiarato, Nintendo si concentrerà anche sulla promozione di giochi già presenti sul mercato e che non hanno ancora raggiunto il loro potenziale di vendita. A tal proposito, Furukawa ha scelto Ring Fit Adventure tra questi prodotti.