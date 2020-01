Nintendo rinnova il marchio di 39 giochi sul territorio giapponese

È ormai innegabile il fatto che Nintendo ha saputo innovarsi lungo la sua carriera, cercando sempre di cambiare il panorama videoludico. La casa nipponica sin dal suo inizio ha dato vita a una serie di software e hardware che in qualche modo hanno segnato la storia. Già durante l’attuale generazione la grande N ha dimostrato ancora una volta la sua astuzia, creando da zero una console in grado di rivoluzionare il mercato. Nintendo Switch è stato sicuramente un successo (e continua a esserlo), ma sicuramente la fama di questa console non sarebbe stata uguale senza una libreria di titoli consoni.

Come ben saprete ormai il parco titoli della console ibrida Nintendo vanta un ottimo numero di opere, mischiate tra quelle First Party e Third Party. Già durante questo 2020 la casa nipponica è intenzionata a rilasciare svariati titoli in esclusiva per Switch (come il futuro Animal Crossing: New Horizons). Ma oltre ai titoli già annunciati probabilmente vedremmo anche qualche sorpresa non ancora annunciata. Durante la giornata odierna siamo venuti a conoscenza del fatto che Nintendo ha rinnovato il marchio di ben 39 giochi.

L’elenco dei titoli rinnovati dalla casa di Kyoto vanta opere come Super Mario World, WarioWare Smooth Moves, Kirby Air Ride e tanto altro ancora. Di seguito vi elenchiamo la lista completa di tutti i singoli titoli:

Freaky Forms

Kirby’s Adventure

Kirby Air Ride

Kirby 64 The Crystal Shards

Kid Icarus

Jam With The Band

Golden Sun Dark Dawn

Dillon’s Rolling Western The Last Ranger

Face Raiders

Eternal Darkness

Majora’s Mask

Card Hero

Balloon Kid

Animal Crossing City Folk

Alleyway

WarioWare Smooth Moves

Wave Race

Mario Sports

Mario vs. Donkey Kong Mini-Land

Mayhem!

Urban Champion

The Wind Waker

The Adventure of Link

Swapnote

Super Mario World

Super Mario Sunshine

Steel Diver

Spirit Camera

Kirby Mass Attack

Skyward Sword

Shadows of Almia (Pokémon Ranger)

Radar Mission

Pushmo

Pullblox

Phantom Hourglass

Ocarina of Time

Nintendo Presents Style Boutique

Nintendogs + Cats

Mario vs. Donkey Kong Minis March Again!

Cruis’n

Vogliamo precisare però che tutti questi marchi sono stati rinnovati soltanto nel territorio nipponico. Inoltre questo rinnovo non implica in automatico l’intenzione di Nintendo di voler riproporre queste opere su Switch. Ovviamente ci tocca aspettare e sperare di ricevere chiarimenti più approfonditi.

Vi ricordiamo inoltre che, recentemente, abbiamo scoperto che Nintendo stava per cambiare il proprio storico logo, ma il presidente di Nintendo of America lo ha salvato.